Marotta annuncia il nuovo colpo: “È praticamente dell’Inter”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della sfida tra Bologna e Inter valevole per la ventottesima giornata di Serie A

A ‘Dazn’, prima di Bologna-Inter, Beppe Marotta esordisce facendo gli auguri al club. “Voglio rivolgerli a tutto il mondo interista, sono 116 anni di questa gloriosa società. Stasera – ha poi aggiunto l’Ad nerazzurro – dobbiamo consolidare il nostro essere primi in classifica e mercoledì cercare di passare il turno. Ma tutto deve passare attraverso prestazioni di alto livello”.

Marotta ha infine risposto su Fabbian, che oggi partirà dalla panchina e per il quale, come ormai noto, l’Inter vanta una recompra di 12 milioni esercitabile nel 2025: “È praticamente un nostro giocatore essendoci la recompra. Se è da Inter? Siamo orgogliosi che si faccia le ossa in provincia, direi che oggi ci sono tutti i presupposti per pensare che lo sia, poi starà a lui dimostrarlo. La recompra è nel 2025, per cui c’è tempo. Vedremo la cosa migliore per noi e per lui”.