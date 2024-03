Inter Campione d’Italia: quanti punti mancano, spunta la data

Decima vittoria consecutiva in campionato e distacco sempre più ampio sulla seconda classificata di Serie A, l’Inter pregusta con largo anticipo il sapore dello Scudetto: ecco quando potrebbe accadere

Non un singolo passo falso, non una mossa sbagliata. Anche quando le partite sono divenute più dure da giocare e quando l’organico ha scarseggiato di risorse o ricambi a disposizione, per Simone Inzaghi l’idea di gioco era comunque ben chiara. Vincere, soltanto vincere era l’unica pista su cui puntare.

Con grande spirito di sacrificio e perseveranza, nell’unità di gruppo ormai saldamente formatasi, tutto è adesso in discesa. Perché questa Inter è riuscita anzitutto a tenere testa al tentativo di minaccia della Juventus la quale poi, a sorpresa, ha perso un bagaglio di punti notevole per strada.

Questo è stato un vero regalo per la formazione di Inzaghi che non ha comunque demorso dal vincere tutte le partite lungo il proprio cammino: dieci in totale da questo inizio 2024 e soltanto in campionato. Il frutto della stagione può adesso essere colto con 75 punti complessivi maturati a seguito di 24 vittorie e soli 3 pareggi, grazie ad una forza offensiva irresistibile promotrice di una media realizzativa da vera big europea.

Inter da urlo in stagione e Scudetto vicino, altri 16 punti per la vittoria anticipata

Da qui al termine della stagione non manca poi così tanto e l’Inter potrebbe festeggiare non soltanto la vittoria dello Scudetto ormai ipotizzata saldamente in pugno alla formazione di Inzaghi per via del notevole distacco in classifica proprio nei riguardi di Juventus (57 punti) e Milan (56 punti), ma una vittoria coi fiocchi con largo anticipo.

Ammesso che le due formazioni rivali riescano a centrare il massimo punteggio possibile raggiungendo rispettivamente 90 e 89 punti a fine stagione, all’Inter ne bastano soltanto 16 per poter chiudere i giochi una volta per tutte. Tradotto, è sufficiente che Inzaghi conduca i suoi a portare a casa almeno altre cinque vittorie in campionato ed un pareggio per poter alzare la coppa ed apporre la seconda stella sul petto come desiderato da diverse stagioni a questa parte. La data presunta? Il 28 aprile prossimo, al termine della partita contro il Torino.

Chance ghiottissima, dunque, con la possibilità di poter addirittura gettare via al vento quattro partite sulle dieci restanti. Qualcosa alla quale in ogni caso non verrà dato peso. Perché ogni partite è a sé e l’Inter vuol portarle a casa tutte. Senza fare calcoli matematici e senza badare troppo, ormai, a quel che compiono le altre pretendenti.