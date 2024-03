I peggiori sono quelli che, oltre all’incompetenza, vanno a simpatia o ad antipatia a seconda del caso. Uno dei peggiori in assoluto è lui

Il nostro mestiere sta finendo, o è già finito e la responsabilità – piccola, ma palpante – è anche della totale impreparazione di molti giornalisti o presunti tali. I peggiori, poi, sono quelli che, oltre all’incompetenza, vanno a simpatia o ad antipatia a seconda del caso. Facendo cabaret, sui social e in televisione, e non informazione seria. Uno dei ‘migliori’ rappresentanti di questa categoria è Sandro Sabatini.

Non lo conosciamo di persona e, quindi, non diamo giudizi umani anche perché non ci piace per nulla chi lo fa. I Savonarola dell’informazione sono da evitare. Sotto l’aspetto professionale, però, possiamo dicendo che riteniamo Sabatini l’antitesi di questo disgraziato mestiere.

Parla sempre per partito preso, con “quel sorrisetto” direbbe De Luca e quel modo di fare da “so tutto io”. Però in realtà non sa nulla. Del tutto incapace di fare un’analisi, quella sull’Inter da quinto posto fatta in estate ha fatto e fa ridere, allo stesso tempo piangere.

“Ma avevi bevuto quel giorno?”, gli ha chiesto ieri Panucci a ‘Pressing’ tra il serio e il faceto. A noi è parso molto serio. Comunque no, caro Panucci. Il problema è che era sobrio.