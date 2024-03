Botta per Thuram: Atletico-Inter, le condizioni del francese

A Bologna, Marcus Thuram è uscito zoppicando dal terreno di gioco: il francese è a rischio per la trasferta contro l’Atletico

Dopo la vittoria dell’Inter in casa del Bologna, c’era grande apprensione ad Appiano per le condizioni di tre giocatori. Due di questi, in particolare, saranno monitorati anche nei prossimi giorni, anche se è già sicura la loro assenza nel ritorno degli ottavi di Champions in Spagna contro l’Atletico Madrid.

Le indagini strumentali hanno rivelato che Marko Arnautovic e Carlos Augusto hanno subito infortuni che richiederanno tempi variabili di riposo e terapie per il recupero. L’ex Monza, uscito alla fine del primo tempo per un affaticamento al polpaccio della gamba destra, rimarrà fuori almeno sette giorni. Quindi non potrà recuperare per il match al Metropolitano.

Arnautovic, bloccato da un risentimento muscolare al tricipite femorale della gamba destra, dovrebbe star fermo molto di più. Si ipotizza uno stop di una ventina di giorni almeno. Ma anche nel caso dell’austriaco, lo staff medico proverà a monitorare giorno per giorno le sue condizioni.

Dalla trasferta di Bologna è uscito malconcio anche Marcus Thuram e molti tifosi temono che anche il francese possa dare forfait per l’importante sfida contro l’Atletico. In realtà l’attaccante sta bene. Sono solo due gli infortunati di casa Inter che resteranno a Milano saltando la trasferta in Spagna: Augusto e Arnautovic.

Thuram, presenza a rischio contro l’Atletico: le valutazioni nerazzurro

L’attaccante austriaco e il laterale brasiliano resteranno ad Appiano per non perdere preziosi giorni di lavoro in chiave recupero. L’ex Monza potrebbe infatti anche a tornare per la partita contro il Napoli. Di conseguenza entrambi non saranno fisicamente in Spagna per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì.

Ci sarà invece Thuram che a Bologna ha solo rimediato una semplice botta in uno scontro di gioco. Il cambio di Inzaghi era già programmato, e quindi non c’è mai stato alcun allarme sulle sue condizioni. Il tecnico non voleva tenerlo in campo troppo, anche perché il francese rientrava da un infortunio.

Thuram sarà regolarmente in gruppo e di certo in campo dal primo minuto mercoledì per la partita contro l’Atletico Madrid. Giocherà al fianco di Lautaro Martinez. Con Sanchez unico ricambio possibile in attacco.

Inzaghi non sembra preoccupato. Per fortuna, il turno di riposo concesso al capitano nerazzurro è caduto come si suol dire a fagiolo. Lautaro tornerà bello fresco a Madrid e in questo modo si ricomporrà la coppia d’attacco titolare che tante soddisfazioni ha dato sinora agli interisti e a Simone Inzaghi.

Gli assenti per Simeone

Simeone sa che la sfida di Champions contro l’Inter rappresenta per il suo Atletico una partita da non sbagliare: l’argentino si gioca una stagione. Dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re, con il quarto posto in Liga ancora conteso con l’Athletic al quarto posto, il Cholo sembra in difficoltà.

La sua squadra è già arrivata a 11 sconfitte stagionali. Per questa importante sfida recupera alcune pedine importanti. Su tutti, ritornerà Antoine Griezmann. Il giocatore che meglio ha fatto in stagione finora. Poi rientreranno anche Pablo Barrios e Cesar Azpilicueta. Ancora a parte, invece, Gimenez.

Simeone dovrebbe schierare Oblak in porta, Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino in difesa. Poi Llorente, Koke e De Paul sulla mediana. In attacco ci dovrebbero essere Griezmann e Morata.