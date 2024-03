Nuovo allenatore e colpo Bastoni: l’offerta per l’Inter

Sirene inglesi in arrivo per il forte difensore centrale dei nerazzurri, autore di un’altra soddisfacente prova offerta nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna

Quello realizzato lo scorso weekend contro la formazione di Thiago Motta ha significato il primo assist stagionale per Alessandro Bastoni, pedina che oltre a dimostrarsi un ottimo centrale di difesa sta continuando a rivelarsi un calciatore in grado di giocare a tutto campo.

Bravo nell’impostazione dal basso, nel supportare la manovra offensiva dei propri compagni e in grado anche di risultare decisivo in area avversaria. Queste le principali caratteristiche dell’ex Atalanta, che ha già confezionato la sua prima rete in stagione nel turno disputatosi lo scorso 10 febbraio contro la Roma, marcatura che ha portato il match sul risultato finale di 4-2 in favore dei nerazzurri.

Già nelle passate stagioni, il difensore blindato circa un anno fa dall’Inter a mezzo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2028 era finito nel mirino del Tottenham e di qualche altra big di Premier come ad esempio Manchester United. Ora, a distanza di un po’ di tempo, a provare a tendere un’avanzata offensiva in estate nei confronti del classe ’99 potrebbe essere proprio il Liverpool, attesa da un importante mercato e, per giunta, senza Jurgen Klopp, tecnico che come anticipato da egli stesso in prima persona dirà addio al termine di questa regular season.

Il Liverpool può provarci in estate per Bastoni con 60 milioni, Xabi Alonso in pole per il dopo Klopp

Per forza di cose, cominciando proprio dall’addio già annunciato del tecnico tedesco, il Liverpool cambierà tipo di volto in estate, a maggior ragione in difesa (reparto in cui figura anche Virgil van Dijk, in scadenza a giugno 2025).

Il centrale olandese potrebbe finire per separarsi anche lui tra soli pochi mesi dai ‘Reds’, complice per l’appunto l’ultimo anno di contratto che gli rimane con la formazione inglese. Il Liverpool, a quel punto, potrebbe provare a ripiegare su Alessandro Bastoni, calciatore che ha ufficialmente raggiunto una valutazione pari a 60 milioni di euro (la più alta mai toccata da un difensore italiano). Potrebbe essere proprio Xabi Alonso, in caso di approdo alla guida tecnica del club, a domandare l’ingaggio del classe ’99, profilo tra i più apprezzati in Europa.