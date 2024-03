Il centrale nerazzurro, andato in gol contro la Roma, ha confezionato importanti prestazioni nell’ultimo periodo che gli hanno conferito un importante riconoscimento

L’Inter aveva già capito nell’agosto del 2017 quel che sarebbe diventato negli anni Alessandro Bastoni, difensore che al suo primo anno trascorso dalle parti di Appiano è stato addirittura in grado di spodestare uno come Diego Godin.

I nerazzurri di Milano sono riusciti a strapparlo a titolo definitivo all’Atalanta per un’operazione dal costo superiore ai 30 milioni di euro, col classe ’99 diventato negli anni un vero e proprio punto di forza del club meneghino. 192, in totale, i gettoni collezionati dal centrale natio di Casalmaggiore al fianco dell’Inter. 28, invece, le presenze accumulate in stagione dal forte difensore ‘made in Italy’, capace di realizzare la sua prima rete in stagione contro la Roma.

Bastoni, che non è certamente nuovo a questo tipo di prestazioni, è riuscito nelle scorse uscite a fare ancor meglio di quanto fatto in passato. A sorprendere, infatti, è il gioco messo in evidenza dalla formazione di Simone Inzaghi, tecnico che sta riuscendo a far emergere tutto il potenziale dei propri calciatori.

Questa squadra, infatti, si diverte e fa divertire. È cosa insolita vedere due braccetti di difesa spingersi spesso e volentieri in avanti, ma non per Bastoni e Pavard, che negli ultimi tempi sono finiti, a sorpresa, per ritrovarsi in un nulla dalla difesa in posizione molto più avanzata (non solo a centrocampo ma talvolta anche in attacco). Aspetti, questi, che non sono affatto passato inosservati a Transfermarkt, sito web tedesco contenente informazioni calcistiche che è finito per conferire un importante riconoscimento in favore dell’ex Parma.

Bastoni ora vale 60 milioni: è la cifra più alta mai raggiunta da un difensore italiano

Uno dei portali più famosi in tutto il mondo ha voluto premiare in questo modo Alessandro Bastoni, difensore che è ufficialmente finito per raggiungere una valutazione di mercato pari a 60 milioni di euro. Decisivo quanto messo in mostra sul campo dal classe ’99 nelle ultime uscite.

Si tratta della cifra più alta mai raggiunta da un difensore italiano. Un traguardo, questo, che proprio il centrale difensivo dell’Inter è stato in grado di tagliare per primo. L’attuale numero 95 nerazzurro, che tanto piace in Premier League (Manchester City in particolar modo), è intenzionato a proseguire anche in futuro il proprio cammino coi nerazzurri. Anche il club meneghino è dello stesso avviso, a tal punto da aver blindato poco più di un anno fa il proprio tesserato a mezzo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2028. Tradotto: l’ex Atalanta rimarrà ad Appiano a meno di offerte irrinunciabili, come minimo sui 60 milioni.