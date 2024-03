“Alla Juve con Thiago Motta”: 30 milioni, Inter fuori dalla corsa

Giuntoli vorrebbe Thiago Motta alla Juve e con lui uno dei giocatori più interessanti del suo Bologna: ci vogliono però almeno 30 milioni

La Juve dei sogni di Cristiano Giuntoli dovrebbe essere allenata da un allenatore giovane e orientato al calcio offensivo, disposto quindi a schierare tre attaccanti e a proporre un gioco più moderno. Servirebbero quindi giocatori adatti alla rivoluzione tattica. Soprattutto centrocampisti.

Oltre a Koopmeiners dell’Atalanta, la Juve potrebbe fare anche un tentativo per Ferguson, 6 goal e 4 assist in 27 presenze in questa Serie A. Lo scozzese, bravo ad agire come mezzala o trequartista, è un uomo chiave del modulo di Thiago Motta, e per la Juve potrebbe essere interessante tenere insieme la coppia.

Lo scozzese del Bologna sembra destinato a grandi palcoscenici. Già la scorsa estate era finito nel mirino di Napoli e Juve. E sembra scontato che a fine stagione gli azzurri e i bianconeri possano farsi avanti per provare a Chiaro che il salto in una big potrebbe comportare il rischio di non vedersi garantito un posto da titolare ed è su questo tasto che il Napoli cercherà di forzare la mano.

Anche all’Inter Ferguson piace molto. Ma lo scozzese assomiglia parecchio a Zielinski (il Napoli è infatti alla ricerca di un sostituto del polacco e ha messo nel mirino l’ex Rangers per le sue caratteristiche in parti simili a quelle del giocatore che si trasferirà all’Inter a giugno).

30 milioni per prendere Ferguson alla Juve: Giuntoli regala pensa al fedelissimo di Thiago Motta

Ferguson rivela di certo meno qualità nello stretto ed esperienza tattica rispetto a Zielinski, ma sta dimostrando più continuità e più “cazzimma” negli inserimenti. Di sicuro, poi, con il Bologna ha già espresso enorme personalità. Per carisma e impegno è uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A, e di conseguenza uno degli insostituibili per Thiago Motta.

Non è detto dunque che i Felsinei siano pronti a perdere un giocatore così. Il trequartista del Bologna, nato calcisticamente nei Rangers ed esploso nell’Aberdeen, gioca in Italia dal 2022. Nel luglio del 2023, Ferguson ha firmato un rinnovo con i rossoblù fino alla stagione 2026-27. E secondo Bill McMurdo, suo procuratore, il centrocampista pensa appunto solo al Bologna.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’agente di Lewis Ferguson non ha comunque escluso che il suo assistito possa trasferirsi al Napoli o alla Juve. Ciò che è certo è che il ragazzo voglia rimanere in Italia. Si sa che il Bologna potrebbe chiedere sui 30 milioni, un prezzo ritenuto non proibitivo da Giuntoli, specie qualora il ragazzo arrivasse come esplicita richiesta da parte di Thiago Motta.

La verità dell’agente di Ferguson

“Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus“, ha ammesso McMurdo, “ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblu che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione”.

Sulla possibilità che lo scozzese possa seguire Motta alla Juve, l’agente ha fatto capire che il suo assistente non disdegnerebbe affatto l’ipotesi di continuare a lavorare con l’italo-brasiliano: “Thiago Motta è bravissimo. E se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé. E sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere”.

Intanto però l’agente di Massimiliano Allegri ha confermato negli ultimi giorni che l’allenatore livornese non sembra orientato a lasciare la Juventus a fine stagione. Potrebbero essere dichiarazioni di circostanza o indizi precisi. Giuntoli, per ora, non si espone. Anzi, sembra sempre pronto a spendere parole di stima per Allegri…