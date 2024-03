“Aspetto indispensabile”: rinnovo Lautaro, Marotta parla chiaro

Oggi a Madrid la dirigenza dell’Inter ha incontrato Alejandro Camano, agente del capitano il cui contratto scade a giugno 2026

Marotta ha risposto sul rinnovo di Lautaro prima del fischio d’inizio della gara con l’Atletico. Oggi a Madrid, all’ora di pranzo, la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’agente dell’argentino, Alejandro Camano.

“Alla base di tutto, e questo è aspetto indispensabile, c’è la convinzione di entrambi di continuare il rapporto esistente – le parole a ‘Sky Sport’ dell’Ad dell’Inter – È il nostro capitano ed è amato dai tifosi. Lautaro ama stare all’Inter e, dunque, credo che non ci saranno problemi se non quelli di affrontare le cose con molta calma. Adesso è giusto dare priorità ai traguardi imminenti”, ha concluso Marotta.

Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo faccia a faccia col procuratore del numero dieci, stavolta forse decisivo. L’Inter potrebbe alla fine ‘accontentare’ il suo capitano, garantendogli – con dei bonus individuali e di squadra – i 10 milioni a stagione richiesti fino a giugno 2028 se non 2029.

Marotta ha risposto pure su Steven Zhang, ormai lontano da Milano e dalla squadra da oltre sei mesi, con questi mesi decisivi per il possibile riscadenziamento del prestito da Oaktree: “Spero che possa tornare prestissimo con noi in tribuna. Con Steven ci confrontiamo in conference call molto spesso e ci è vicino. La sua presenza sarebbe un valore aggiunto per noi”.