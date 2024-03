‘Cacciato’ durante Atletico-Inter: gli interisti non perdonano

Un nerazzurro è finito sotto il tiro dei tifosi del club meneghino durante il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale, ecco di chi si tratta

Lascia parecchio amaro in bocca l’eliminazione patita dall’Inter nella serata di ieri per mano dell’Atletico Madrid. Nonostante l’1-0 di vantaggio ottenuto al ‘Meazza’ all’andata e la rete di Federico Dimarco in apertura del match, la formazione di Simone Inzaghi si è poi fatta riprendere due volte dai ‘Colchoneros’ grazie alle marcature di Antoine Griezmann e Memphis Depay. Una rete, quella dell’attaccante francese, giunta esattamente due minuti dopo il gol realizzato dal laterale nerazzurro.

Probabilmente, per non dire sicuramente, l’Inter si è sentita in quel momento già con la testa ai quarti di finale e, nel momento in cui hanno abbassato un attimino la guardia, i nerazzurri sono stati castigati proprio da ‘Le Petit Diable’, abile nel farsi trovare pronto su quella situazione rocambolesca. L’ex Barcellona ha, infatti, sfruttato un’indecisione difensiva del suo connazionale, quale Benjamin Pavard, reo di aver compiuto una vera e propria ‘svirgolata’ su quel pallone vagante. Un gesto, questo, che centinaia di tifosi interisti non hanno affatto perdonato, tanto da aver posto immediatamente il centrale francese ‘alla gogna’ via social.

Pavard nel mirino dei tifosi nerazzurri dopo l’errore compiuto sul gol di Griezmann: è delirio sui social

“Sarebbe carino se Pavard entrasse in campo, Pavard stasera è ubriaco, si deve svegliare”. Questi alcuni dei commenti negativi rilasciati via social dai tifosi interisti sul conto dell’attuale numero 28 nerazzurro, colpevole numero uno sull’errore compiuto in occasione della rete che è poi valso il momentaneo pareggio in favore dell’Atletico Madrid.

C’è chi ha addirittura domandato l’immediata sostituzione del francese, con Simone Inzaghi invitato direttamente via X a inserire Yann Bisseck – autore di un’ottima prova nel momento in cui entrato in campo – al posto dello stesso classe ’96. Pavard che ricordiamo essersi riscattato qualche istante dopo il salvataggio compiuto sul finale del primo tempo, negando di fatto la gioia del doppio gol ad Antoine Griezmann, apparso in ottima forma nella serata di ieri.

