“Marotta presidente”: annuncio clamoroso dopo Madrid

La disfatta di Madrid porta anche poche buone notizie: si torna a parlare di rinnovi e qualcuno suggerisce un futuro da presidente per Marotta

L’obiettivo era chiaro da mesi. In questo senso tutte le forze, prima mentali che fisiche, sono state veicolate su quello. Ecco spiegata la gestione di Inzaghi del turn-over, l’uso dei titolari anche in campionato prima dell’importante sfida di Champions League a Madrid contro l’Atletico di Simeone. L’Inter ha fatto tutto benissimo per più di due mesi, concentrandosi sul campionato.

Così i nerazzurri sono inevitabilmente arrivati stanchi al Wanda Metropolitano e anche un po’ scarichi dal punto di vista mentale. L’Atletico era un avversario tosto. Vincere a casa sua era complicato. L’Inter si era trovata in vantaggio ma poi ha commesso troppi errori in difesa. Errori che non si vedevano da parecchi mesi.

La Champions era un obiettivo concreto per i nerazzurri? Magari qualcuno ci sperava. Ma va riconosciuto che l’Inter non aveva una rosa adatta a quest’aspirazione. E Inzaghi non è in discussione, perché l’obiettivo principale è chiaro dall’inizio: vincere la seconda stella.

Proprio per Inzaghi, a Madrid sono arrivate notizie incoraggianti per il rinnovo. I dirigenti nerazzurri vogliono discutere il prima possibile con il suo procuratore per trovare un’intesa per il prolungamento. E lo stesso vale per Barella e per Lautaro (ieri c’è stato un incontro fra Ausilio, Baccin e Camano, il procuratore del Toro).

Prima della sfida contro l’Atletico Madrid, l’ad Beppe Marotta ha parlato con orgoglio della squadra e del suo cammino in Serie A, ha poi confermato che il presidente Zhang è sempre vicino alla dirigenza, pur essendo lontano fisicamente.

Marotta presidente: l’anticipazione sul futuro dell’ad nerazzurro

Ha parlato di Marotta anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Intervistato a Radio Tv Serie A, il dirigente dei neroverdi ha raccontato com’è nato il suo rapporto assai speciale con l’ad nerazzurro, svelando che gli piacerebbe molto poter riprendere a lavorare con lui, anche se il fatto che i loro ruoli siano così simili rende complicata una compresenza.

Inoltre, Marotta ha già annunciato di voler lasciare a fine contratto, per dedicarsi ad altro. “Dipende anche da cosa farà lui in futuro. Io sarei felice, perché da lui c’è sempre da imparare“, ha ammesso Carnevali.

Dopodiché l’intervistato ha rilanciato l’idea di Marotta come presidente della FICG: “Oltre che un grande manager, Marotta è un grande politico“, ha spiegato Carnevali, “quindi potrebbe essere perfetto, perché conosce bene le nostre problematiche. Ha tutte le capacità per poter fare qualsiasi ruolo“.

Nella stessa intervista Carnevali ha raccontato di aver avuto in passato proposte da una delle tre grandi d’Italia. Cioè da una tra Juventus, Milan e Inter. Non ha voluto svelare quale. “Quando mi sono arrivate delle proposte sia il patron Squinzi che sua moglie non stavano bene, e non me la sono sentita“.

L’ad del Sassuolo si è lasciato andare a un’altra ammissione importante: da ragazzo era un tifoso dei nerazzurri. “La passione per il calcio arriva da mio padre che era un grande appassionato di questo sport. Quando ero piccolo mi portava sempre a vedere l’Inter, era un tifoso: così mi sono innamorato del calcio“.

Sarà proprio Carnevali il successore di Marotta all’Inter nel ruolo di amministratore delegato? Di certo al dirigente varesino farebbe piacere vedere al suo posto un dirigente che ha formato e ha sempre inteso come il suo vero erede. Al ritiro di Marotta manca ancora un po’ di tempo. E adesso c’è bisogno di concentrarsi sul grande obiettivo di partenza, lo Scudetto. Tutto il resto, presidenza della FIGC inclusa, verrà dopo.