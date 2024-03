Colpo a zero e visite mediche con l’Inter: come stanno le cose

I nerazzurri hanno già prenotato un importante affare di mercato per l’estate, svelati tutti i dettagli legati alla seguente operazione

L’Inter di Simone Inzaghi, uscita ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale, è a caccia di nuovi innesti per la prossima stagione. Piotr Zielinski, questo il primo colpo già prenotato dai nerazzurri in vista della prossima estate, col polacco prossimo ad accasarsi al club meneghino a mezzo di un triennale con opzione sui 5 milioni di euro a stagione.

Non solo, Marotta e Ausilio stanno per ultimare un’altra importantissima operazione a parametro zero. Trattasi in questo caso di Mehdi Taremi, prossimo a separarsi a titolo gratuito dal Porto per poi sposare il progetto tecnico della formazione vicecampione d’Europa in carica, che tanto cambierà là davanti a partire dal prossimo anno.

Lautaro, Thuram e Taremi, per l’appunto. Sarà questo, di fatto, il parco attaccanti nerazzurro per la prossima stagione, a meno che non spunti dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ un’offerta irrinunciabile per l’attaccante francese, autore di una pessima prova offerta nella serata di mercoledì contro i ‘Colchoneros’.

Nel frattempo i nerazzurri continuano a interrogarsi sulle situazioni legate al futuro di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, con quest’ultimo che è finito per alzare il livello delle proprie prestazioni nelle ultime uscite, ragion per cui un suo addio da Milano non appare più così scontato come prima.

Discorso leggermente differente per l’austriaco, con l’Inter che finirebbe per cedere immediatamente il classe ’89 nel caso in cui si presentassero condizioni vantaggiose. A complicare la situazione l’età avanzata dell’ex Bologna e la cifra per cui lo stesso Arnautovic è stato rilevato in estate proprio dalla formazione emiliana, che ha a sua volta incassato 10 milioni di euro dalla cessione dell’attuale numero 8 nerazzurro.

La volontà della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ è quella di arrivare a ingaggiare una seconda punta che possa concedere di ‘far tirare il fiato’ di tanto in tanto a Lautaro Martinez. Gudmundsson, in tal senso, il nome spuntato fuori in queste ultime settimane, coi nerazzurri che a prescindere da questa situazione possono intanto concedersi un sorriso per via della trattativa legata all’ingaggio di Mehdi Taremi, giunta praticamente alle fasi finali.

Taremi-Inter, l’iraniano non ha ancora svolto le visite mediche: la situazione

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, Mehdi Taremi non ha ancora svolto le visite mediche per conto del club meneghino.

Di mezzo il caos mediatico creatosi nelle scorse settimane, col centravanti iraniano che a quel punto – di comune accordo con l’Inter – ha deciso di rinviare queste così tanto attese visite mediche a data da destinarsi, visite che avverranno per questo stesso motivo in totale segreto in un futuro non troppo lontano. Il centravanti di attuale proprietà del Porto si unirà così, a partire dal prossimo luglio, ai nerazzurri a mezzo di un biennale con opzione da 3-3,5 milioni di euro a stagione.