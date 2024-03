Si è fatto male di nuovo: c’è lesione, starà fuori un mese

Quinto problema fisico di una stagione in cui è stato fuori già 44 giorni, perdento 7 partite. Comunicato ufficiale del club

Fragile, anzi fragilissimo. L’attaccante si è fatto male di nuovo e ora dovrà stare ai box per un altro mese.

Parliamo di Sebastiano Esposito, proprietà Inter ma quest’anno in prestito alla Sampdoria guidata da Andrea Pirlo. Lunedì scorso era rientrato nel match contro l’Ascoli un mese circa dopo il problema muscolare alla coscia. Il classe 2002 ha disputato anche un’ottima partita (giocando l’ultima mezz’ora), vinta 2-1 dai blucerchiati ora a ridosso della zona playoff.

Come riporta il comunicato ufficiale del club ligure, Esposito ha avuto una ricaduta. Nello specifico “una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni”.

Stando alle prime indiscrezioni, l’attaccante potrebbe rientrare soltanto fra un mese, verso metà aprile.

Esposito, 44 giorni fuori e 7 partite saltate

Per il numero 7 doriano si tratta del quinto problema fisico di una stagione in cui è stato fuori già 44 giorni, perdento 7 partite.

Proprio per questo, il suo bottino coi doriani (5 gol e 5 assist) non può considerarsi del tutto negativo. Esposito è arrivato alla Sampdoria l’estate scorsa con la formula del prestito più diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Di recente si è parlato di una sua possibile permanenza a Genova anche l’anno prossimo, in cambio di quella di Audero alla corte di Inzaghi.