Adesso è ufficiale: salta il match con l’Inter

L’Empoli perde il suo prezioso centrocampista Maleh per somma di ammonizioni e scatta la squalifica, salterà l’incontro di campionato del primo Aprile contro l’Inter capolista

L’Inter affronterà domani il Napoli nel big match del weekend di campionato prima di doversi fermare per la sosta Nazionali e riprendere finalmente fiato dopo gli impegni occorsi nelle passate settimane, anche in Champions League.

Senza più nulla a cui pensare oltre ai discorsi sullo Scudetto, la formazione di Simone Inzaghi potrà preparare ogni partita successiva con la dovuta attenzione e il rigore di chi ha tutta la voglia di chiudere in anticipo una stagione complessivamente eccellente per risultati e qualità di gioco profusi. Superate dunque le prossime settimane nel riposo generale e con le festività pasquali di mezzo, l’Inter potrà aprire le danze per l’involata finale.

Il prossimo mese verrà inaugurato con la sfida interna fra le mura di San Siro contro l’Empoli, formazione reduce dalla sconfitta con il Bologna di Thiago Motta tornato alla vittoria allo scadere grazie ad un guizzo di Giovanni Fabbian – ex prodotto del vivaio nerazzurro – proprio a seguito del forfait rimediato in favore dei nerazzurri un turno prima.

Maleh out per squalifica contro l’Inter, Empoli in forte rischio retrocessione

Fra i ranghi della formazione toscana a tinte azzurre non ci sarà però un centrocampista che per Davide Nicola riveste importanza essenziale per il benessere del gioco di raccordo fra difesa e attacco, spesso carenti in questa stagione.

Si tratta dell’italo-marocchiano Youssef Maleh, protagonista dell’ultimo incontro di campionato contro i felsinei di Bologna nel corso del quale tuttavia ha rimediato – per un fallo maldestro in ripartenza – un cartellino giallo dal peso specifico notevole ai fini della sua apparizione nel prossimo match contro l’Inter.

Maleh era infatti già diffidato e per somma di ammonizioni raggiunte in questa fase scatterà automaticamente la squalifica di una giornata. Una tegola notevole per Nicola che dovrà fare di tutto per arginare la morsa dei nerazzurri ben saldi al vertice della classifica, laddove invece l’Empoli è ancora sotto fortissima pressione per la lotta alla retrocessione con Frosinone e Sassuolo potenzialmente vicine per un sorpasso clamoroso. Ogni punto sarà infatti preziosissimo e con esso ogni uomo pronto a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo conclusivo di una stagione abbastanza preoccupante per quanto visto finora.