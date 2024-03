Salah e 100 milioni: Thuram e lo juventino, giro d’affari pazzesco

Liverpool pronto a cambiare totalmente volto in estate, previste grandi modifiche non soltanto nell’organigramma dirigenziale ma anche in attacco

Per forza di cose, il Liverpool applicherà innumerevoli cambiamenti alla propria rosa a partire già dalla prossima estate, a maggior ragione dopo l’addio già annunciato di Jurgen Klopp al termine della stagione, coi ‘Reds’ dunque costretti ad andare in cerca di un nuovo allenatore.

Non solo, la formazione inglese è pronta ad accogliere anche Richard Huges, direttore tecnico che tra soli pochi mesi dirà addio al Bournemouth per poi entrare ufficialmente a far parte della dirigenza del Liverpool. Previste tante modifiche in difesa (Virgil van Dijk il primo nome che può dire addio, complice l’accordo in scadenza a giugno 2025), ma anche in attacco.

Mohamed Salah, anche lui legato a questi colori per un altro anno e mezzo, l’altro profilo che può finire per lasciare l’Inghilterra tra soli pochi mesi. Quale la probabile destinazione dell’egiziano? La Saudi Pro League, con l’Al-Ittihad che resta in pole, club che potrebbe finire per stanziare 100 milioni di euro per l’acquisto del classe ’92, cifra che a quel punto la formazione attualmente presieduta da Tom Werner potrebbe finire per reinvestire per Marcus Thuram – grande protagonista con l’Inter – e un altro attaccante militante quest’oggi nel campionato di Serie A.

Thuram più Yildiz: il Liverpool può provare a mettere a segno il doppio colpo da 100 milioni

Il Liverpool, attualmente fermo al primo posto della classifica di Premier a pari merito con l’Arsenal (anch’esso a 64 punti), è pronto a ringiovanire la propria rosa in estate.

Quelli di Kenan Yildiz, nome che piace tanto alla dirigenza inglese, e Marcus Thuram i profili che i ‘Reds’ potrebbero provare ad assicurarsi tra soli pochi mesi con un’offerta da 100 milioni di euro complessivi. Per via delle impressionanti prestazioni confezionate al fianco dell’Inter in quest’avvio, l’attaccante francese (con all’attivo 12 reti e 11 assist) diventerà infatti uno dei nomi più ricercati sul mercato in estate, così come la prima punta di nazionalità turca del resto, già etichettata come ‘il nuovo Del Piero’ e in grado di confezionare 3 gol in questa prima parte di stagione vissuta al fianco della Prima Squadra bianconera.

Yildiz che nel frattempo ha già raggiunto, secondo ‘Transfermarkt’, una valutazione di mercato pari a 30 milioni di euro, con la Juventus che d’altra parte non si libererà del giovane classe ’05 per meno di 50 milioni.