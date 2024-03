Dalla Champions al mercato, Inter-Atletico: “60 milioni”

I ‘Colchoneros’, usciti vincitori dal doppio confronto coi nerazzurri, potrebbero tornare a seminare il panico dalle parti di Appiano in questo modo

Non sono bastati l’1-0 ottenuto al ‘Meazza’ all’andata e la rete siglata da Federico Dimarco in apertura del match di ritorno per permettere all’Inter di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Ad avere la meglio è stato, infatti, l’Atletico Madrid.

Decisivi il gol realizzato da Antoine Griezmann, appena due minuti dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro, e il guizzo trovato nel finale da Memphis Depay per permettere ai ‘Colchoneros’ di portare la gara ai tempi supplementari e, successivamente, ai calci di rigore. A risultare fatali i tre errori commessi dal dischetto da Sanchez, Klaassen e Lautaro. Opaca, per il resto, la prestazione offerta dall’undici iniziale di Simone Inzaghi, tecnico che ha poi optato per l’inserimento a gara in corso di Yann Bisseck, messosi in grande evidenza.

Il centrale tedesco è infatti subentrato in ottimo modo al minuto 84 di gioco, rilevando uno sfinito Dimarco. 31, come il suo numero di maglia, i palloni toccati dal classe ’00, riuscito persino all’inizio del primo tempo supplementare nell’intento di servire splendidamente a centro area Marcus Thuram, venuto meno a sua volta a questo ‘appuntamento’ e che a differenza dell’ex Aarhus non è riuscito a incidere a dovere nel match.

Sta sorprendendo, e non poco, il rendimento avuto da Bisseck in queste ultime uscite, calciatore che è così finito per attirare inevitabilmente l’attenzione non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Complice tutta una serie di situazioni, quindi, non è escluso che proprio l’Atletico Madrid possa tornare a farsi vivo in estate dalle parti di Appiano, in questo caso per provare a discutere della situazione contrattuale del ragazzo nato a Colonia, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2028.

Atletico, idea Bisseck per la difesa? L’Inter sparerebbe altissimo, più o meno sui 50-60 milioni

L’Atletico Madrid continua a restare alle prese con la situazione Mario Hermoso. C’è ancora da riflettere, infatti, sul futuro del classe ’95, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno e che nonostante ciò resta un ‘fedelissimo’ di Diego Simeone. Non solo.

Alla formazione spagnola tocca tenere in considerazione anche la faccenda Azpilicueta, difensore in forte età avanzata così come Stefan Savic e Axel Witsel. Sostanzialmente, quindi, il pacchetto difensivo dei ‘Colchoneros’ potrebbe essere da rifondare del tutto.

Questa la situazione che potrebbe dunque spingere il ‘Cholo’ e la restante parte del proprio staff tecnico a pensare a Yann Bisseck in estate, difensore apparso in grande crescita nelle ultime uscite e autore di un’ottima prestazione offerta anche in occasione dello scorso mercoledì sera nonostante i pochi minuti che gli sono stati concessi da Simone Inzaghi. Chiaro che, in quel caso, l’Inter sparerebbe altissimo, più o meno sui 50-60 milioni di euro, cifra non alla portata dei biancorossi.