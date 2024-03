Operazione straordinaria di Ausilio: come Onana, maxi plusvalenza

Il Direttore sportivo dell’Inter ha avuto un’altra grande intuizione sul calciomercato. In estate possibile nuovo affare in Premier

Il player trading è stata la vera forza dell’Inter in questi anni complicati finanziariamente parlando, con una proprietà impossibilitata, se non attraverso dei prestiti, a iniettare liquidità nelle casse. È stata e lo sarà, al di là della permanenza (molto probabile) di Zhang al timone del club.

L’operazione fin qui ‘simbolo’ è quella Onana, ingaggiato a zero escluse commissioni e rivenduto a oltre 50 milioni l’anno dopo. Certo, ci è voluta pure un po’ di fortuna, cioè che ten Hag – il quale aveva già allenato il camerunese all’Ajax – spingesse così tanto affinché il Manchester United desse il via libera a un investimento così importante per il cartellino di un portiere. Il campo, poi, gli ha dato torto, ma questa è un’altra storia.

L’estate prossima l’Inter potrebbe ripetere l’affare Onana. Facile pensare a Marcus Thuram, anche lui preso a zero e reduce da una stagione incredibile. Ma occhio anche al nome di Bisseck, costato appena 7 milioni di euro. È stata pagata una cifra di poco superiore a quella della clasuola per avere una migliore dilazione di pagamento.

Il tedesco è stata un’altra straordinaria intuizione di Ausilio, bravo – e pure in questo caso fortunato – a strapparlo a club tedeschi e, soprattutto, a un paio di big della Premier. Tottenham su tutte, aggiudicandosi un profilo giovane dal potenziale enorme che l’Inter non ha voluto cedere (in prestito) a gennaio nonostante le numerose proposte arrivate al suo entourage.

Nel periodo dell’infortunio di Pavard, il classe 2000 è riuscito ad imporsi conquistandosi la totale fiducia di Simone Inzaghi: “Merita tutto quello che sta ottenendo per il modo in cui sta lavorando ogni giorno ad Appiano. È un ragazzo in grandissima crescita”, ha detto il tecnico dopo la gara del Dall’Ara contro il Bologna vinta proprio grazie al gol dell’ex Aarhus.

Bisseck, almeno 50 milioni per far vacillare l’Inter

Naturalmente è dall’Inghilterra che potrebbero arrivare le proposte più succulenti per Bisseck, inizialmente preso per fare il vice di Bastoni dimostrando poi di non aver alcun problema ad agire anche come braccetto di destra.

Oggi l’Inter si ‘gode’ Bisseck e non pensa di privarsene, ma in estate – come è giusto che sia e come farebbe qualsiasi club al mondo, tranne forse un paio – potrebbe sedersi a trattare una sua eventuale cessione qualora giungessero in sede offerte significative. Almeno da una cinquantina di milioni.