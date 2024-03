Serie A, Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Le scelte di Inzaghi e Calzona per il big match del Meazza valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Inter e Napoli di scena al Meazza fra circa un’ora.

Inzaghi fa due cambi rispetto a Madrid, ovvero Darmian al posto di Dumfries e Acerbi per de Vrij. Per il resto è la stessa squadra schierata dall’inizio mercoledì scorso in Champions al ‘Civitas Metropolitano’. Pavard ha superato Bisseck nelle ultime ore, Barella non rifiata così come Calhanoglu, davanti Thuram e Lautaro.

⚫️🔵”Fieri di voi”, così recita lo striscione con cui la Curva Nord nerazzurra accoglie il pullmann della squadra al Meazza dopo l’uscita dalla Champions 📸@GiokerMusso / @calciomercatoit pic.twitter.com/vov9jjXr3B — Interlive (@interliveit) March 17, 2024

Dall’altra parte Calzona si affida al 4-3-3: Politano e Kvaratskhelia ai lati di Raspadori, che sostituisce l’acciaccato Osimhen. Il nigeriano parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

ARBITRO: La Penna di Roma