Dal quasi certo addio allo Scudetto con l’Inter: la rivincita di Inzaghi

Il tecnico piacentino ha oramai conquistato la fiducia dell’intero popolo nerazzurro. Ecco qual è la speranza dell’ex allenatore biancoceleste per il futuro

Sono cambiate un sacco di cose in quest’ultimo anno solare. Ricorreva marzo 2023, periodo in cui la panchina di Simone Inzaghi non era mai stata così a rischio in casa Inter, eppure il tecnico piacentino è finito per portare a sorpresa la propria squadra in finale di Champions League.

Non solo, Lautaro e compagni sono finiti per esprimere nei mesi successivi un gioco che definire spumeggiante è dire poco ed è qui che grandi meriti vanno dati all’allenatore emiliano, in grado di valorizzare al meglio la stragrande maggioranza degli atleti presenti oggigiorno all’interno della rosa nerazzurra, molti di questi in forte età avanzata. Simone Inzaghi, letteralmente ad un passo dall’esonero in quell’epoca, si è così preso la sua personale rivincita.

In tanti ricorderanno, infatti, l’esatto momento in cui sono stati fatti i nomi di Thiago Motta, Raffaele Palladino e Ivan Juric per la panchina dell’Inter. In pochi quindi, se non nessuno, avrebbero scommesso un solo euro, eppure il tecnico piacentino è finito per restare al comando della formazione vicecampione d’Europa in carica anche nella regular season 2023-24. Un cammino, questo, destinato a durare anche negli anni a venire. Previsto, in tal senso, in questo finale di stagione (o al massimo in estate) il prolungamento di contratto con l’Inter, con l’accordo dell’ex allenatore biancoceleste che finirà così per estendersi dal 2025 al 2027.

Inzaghi verso il rinnovo con l’Inter: dopo lo Scudetto, il tecnico piacentino sogna la Champions

Simone Inzaghi e il club meneghino proseguiranno il proprio percorso assieme anche in vista dei prossimi anni. Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza nerazzurra hanno già preso la loro decisione ed è quella di puntare sul tecnico piacentino anche per il futuro, con l’ex allenatore biancoceleste diventato oramai uno dei più ambiti a livello internazionale. A testimoniarlo i rumors spuntati negli scorsi mesi.

Inzaghi ha in tal senso la possibilità di mettere piede su una delle panchine più prestigiose in tutta Europa ma, consapevole del progetto oramai avviato con l’Inter, l’allenatore emiliano (che ha già conquistato 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppa Italia e oramai anche uno Scudetto col club di Viale della Liberazione) ha un solo ed unico pensiero impresso nella propria mente: quello di dare seguito a questo ciclo anche negli anni a venire, provando addirittura a vincere la Champions League con questa squadra o, in alternativa, il Mondiale per Club nel 2025.