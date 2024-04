Dimarco e la pista Bayern: spunta uno scambio senza senso

Bavaresi a caccia di un nuovo laterale di sinistra, complice l’oramai scontata partenza di Davies in estate. C’è anche il nome del numero 32 nerazzurro sulla lista dei tedeschi

Salvo clamorosi colpi di scena, le strade di Alphonso Davies e quella del Bayern Monaco finiranno per separarsi tra soli pochi mesi. Di mezzo, naturalmente, l’accordo che lega il laterale canadese alla formazione attualmente guidata da Thomas Tuchel sino a giugno 2025.

Facendo riferimento alle voci di mercato rimbalzate in questi ultimi mesi, è il Real Madrid il club che avrebbe già raggiunto un’intesa verbale col classe ’00 per il suo approdo in estate in terra spagnola. Una situazione, questa, che così facendo costringerà i tedeschi non soltanto a cedere il proprio numero 19 tra soli pochi mesi (in modo tale da non perderlo a zero tra un anno esatto di tempo), ma ad andare anche in cerca dell’erede dell’ex Vancouver Whitecaps. Quello di Theo Hernandez, in tal senso, il principale nome finito sul taccuino della dirigenza bavarese, ma occhio anche alla candidatura di Federico Dimarco, cresciuto a vista d’occhio in questi ultimi due anni. Tedeschi e Blancos sembrerebbero però in procinto di concludere un nuovo affare.

Altro che Dimarco-Bayern: bavaresi e Real lavorano allo scambio Davies-Mendy

La formazione attualmente guidata da Carlo Ancelotti e il Bayern Monaco starebbero lavorando ad uno scambio ben preciso, che vede coinvolti in questo caso i calciatori Ferland Mendy e Alhponso Davies.

A riferirlo è ‘L’Equipe’, fonte secondo cui le due parti starebbero cercando di trovare un punto d’incontro. Entrambi in scadenza di contratto nel 2025, il terzino francese e il laterale canadese potrebbero così finire per percorrere la tratta inversa. Un eventuale affare, questo, in cui i Blancos potrebbero finire per mettere a disposizione dei bavaresi anche una cospicua somma di denaro.