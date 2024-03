I tifosi dell’Inter si sono arrabbiati col loro vice-capitano specie dopo che, da due passi, ha mancato il gol del due a zero sul Napoli

Ormai sta diventando una consuetudine. Barella nel mirino dei tifosi, ma anche di quelli dell’Inter. Anche ieri, nel corso della gara col Napoli in cui la mezz’ala non ha certamente brillato, sui social molti interisti si sono scagliati contro di lui.

I tifosi si sono arrabbiati col loro vice-capitano specie dopo che, da due passi, ha mancato il gol del due a zero. Quello che probabilmente avrebbe chiuso la partita in favore dell’Inter, come sottolineato da Inzaghi nel dopo gara. Tra i numerosissimi commenti c’è anche quello che invoca addirittura la cessione di Barella nella prossima estate.

Bisognerebbe vietare a Barella di tirare. — Angelo Gabrielli (@inh0ud) March 17, 2024

Certo che Barella una volta ogni tanto potrebbe centrare la porta… — Romeo Locatelli (@RomeoLocatelli) March 17, 2024

barella basta tiri ok? — luca 🇵🇸 (@lucarro15) March 17, 2024

no comunque barella deve fare un corso intensivo ed accelerato di tiro nello specchio perché davvero fa pena — ale 🍍 (@4lezia) March 17, 2024

Barella da quella posizione calcia sempre alle stelle, SEMPRE — G (@HeelGianz) March 17, 2024

Tra lautaro e barella non è che ci è venuta voglia l’anno prossimo di iscriverci al 6 Nazioni. Zhang pensaci #Inter #Barella #LautaroMartinez — Tullio Rossi (@IlFattuale) March 17, 2024

Perché barella deve sempre tirare forte e soprattutto sbilanciato come un guarin qualunque? — Alex Ferragosti (@AlexFerragosti) March 17, 2024

Barella sbaglia, spedisce la palla fino a Cagliari e se la prende con gli altri… mah… — jamie kidd (@breakyonneptune) March 17, 2024

Vendere barella sarebbe il pass per la quarta champions — AutorevolmentePrimi (@mcdragonite) March 18, 2024

Barella rinnova con l’Inter: i dettagli

A meno di sorprese sul mercato, però, il futuro di Nicolò Barella sarà ancora a tinte nerazzurre. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. Mercoledì scorso a Madrid, prima della disgraziata sfida di Champions con l’Atletico, la dirigenza ha incontrato anche l’agente del classe ’97. Stando a indiscrezioni, l’accordo è stato di fatto raggiunto.

Barella dovrebbe prolungare fino a giugno 2029, vedendo salire il suo stipendio fino a circa 7 milioni inclusi bonus legati a obiettivi individuali e soprattutto di squadra. Marotta e Ausilio attendono il via libera di Zhang per ratificare l’intesa e ufficializzare il nuovo accordo del numero 23. Per Lautaro siamo invece meno avanti, anche se ieri Marotta è uscito allo scoperto manifestando totale sicurezza circa un accordo con l’argentino: “Sicuramente prima della fine del campionato arriveremo alla conclusione. C’è stato un rallentamento solo perché ci siamo dedicati agli impegni, ma il rapporto con lui e con il suo agente è splendido”.