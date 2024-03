Via libera di Zhang: Inter, ufficiali a fine stagione

Nerazzurri ad un passo dal triplo colpo, in arrivo la seconda stella e tanto altro ancora

L’Inter è sempre più vicina ad alzare al cielo il suo 20esimo Scudetto, traguardo che così facendo consentirà ai nerazzurri di raggiungere la seconda stella ancor prima del Milan. Netto, al momento, il divario tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli, ferma a sua volta in seconda posizione a quota 62.

I tre punti conquistati al ‘Bentegodi’ nel pomeriggio di ieri contro il Verona hanno infatti permesso ai rossoneri di allungare in classifica sulla Juventus, Inter che invece se l’è vista nel posticipo della 29esima giornata contro il Napoli mantenendo un vantaggio più che significativo sul ‘Diavolo’.

I due club meneghini si ritroveranno l’uno difronte all’altro in occasione del prossimo 21 aprile, giorno in cui è fissato il derby ‘della Madonnina’, valevole in questo caso per il 33esimo turno di campionato, a ridosso quindi del termine di questa stagione.

Proprio in prossimità di quel periodo, sono già state programmate tre importanti operazioni di mercato da parte dei nerazzurri, desiderosi di ufficializzare quanto prima i rinnovi di contratto del tecnico Simone Inzaghi e dei due calciatori Lautaro Martinez e Nicolò Barella, con quest’ultimo che a dire il vero ha già raggiunto un’intesa verbale con la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ per il proprio prolungamento di contratto.

Inter, in programma nel finale di stagione i rinnovi di Barella, Lautaro e Inzaghi: trovata l’intesa per il primo

Il club meneghino, che ha già raggiunto l’accordo per il rinnovo di Nicolo Barella, ha in mente di ufficializzare verso la chiusura di questa stagione i prolungamenti di contratto di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, oltre a quello del centrocampista sardo.

Necessario, ancor prima di chiudere questa tripla operazione, l’ok da parte di Steven Zhang. Quali, al momento, le sensazioni? Nel caso del ‘Toro’ di Bahia Blanca, filtra grande ottimismo nonostante la richiesta da 10 milioni di euro a stagione fatta trapelare da parte dell’attuale Capitano nerazzurro. Inter che invece ha posto sul tavolo un’offerta da 8 milioni, ragion per cui si potrebbe chiudere a metà strada.

C’è fiducia anche per il rinnovo del tecnico piacentino, che dovrebbe così finire per estendere la durata del proprio accordo sino al 2026 (se non proprio fino al 2027) a mezzo di un contratto sui 6,5-7 milioni di euro.

Barella che, invece, si legherà ai nerazzurri fino al 2029 (proprio come Lautaro). Previsto anche un adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe così finire per passare dai 6 milioni attualmente percepiti dal forte centrocampista sardo ai 7 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili.