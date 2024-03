Acerbi sotto assedio: “Ha aggravato la sua posizione”

Volano altre pesanti accuse all’indirizzo del centrale nerazzurro, resosi protagonista in negativo di un episodio manifestatosi durante Inter-Napoli di domenica scorsa

Non è passato inosservato il gesto di Francesco Acerbi, difensore del club meneghino che durante il big match della 29esima giornata del campionato di Serie A ha speso bruttissime parole sul conto di Juan Jesus. Chiaro il labiale del difensore, colto in flagrante anche dalle telecamere.

Il classe ’88, che si era così espresso nel pomeriggio di ieri dopo essere rientrato anzitempo dal ritiro della Nazionale Italiana di Calcio: “Non ho utilizzato alcuna frase razzista, su questo sono molto sereno”, ha già sostenuto in giornata un confronto verbale coi nerazzurri.

🗣️#Acerbi nega tutto: “Non ho detto nessuna frase razzista, su questo sono molto sereno. Non ho sentito #JuanJesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo” 📽️@GiokerMusso / @calciomercatoit https://t.co/329QmIkIdo — Interlive (@interliveit) March 18, 2024

Dichiarazioni, queste, con cui l’ex Lazio ha sostanzialmente aggravato la propria posizione, col centrale di difesa del Napoli che a poche ore dall’accaduto ha duramente replicato alla presa posizione di Acerbi tramite l’utilizzo dei social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)

Prevista, ad ogni modo, nella giornata di domani l’udienza in Procura, coi due calciatori che verranno entrambi ascoltati direttamente dal Giudice. Certo è che questo è un caso che resterà aperto per diveso tempo, col forte difensore ‘made in Italy’ che rischia ora una squalifica di almeno 10 giornate. A intervenire sulla questione anche un volto particolarmente conosciuto nel mondo della televisione italiana.

Ravezzani: “Peggio di un insulto razzista c’è solo il puerile tentativo di negarlo anziché fare ammenda”

Anche Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha voluto fare il punto della situazione sul caso Acerbi–Juan Jesus. Questo, di fatto, il pensiero partorito dal giornalista e noto conduttore televisivo italiano direttamente sul proprio profilo X:

“Era evidente che Juan Jesus non poteva essersi inventato tutto. Peggio di un insulto razzista c’è solo il puerile tentativo di negarlo anziché fare ammenda. Se possibile, Acerbi ha ulteriormente aggravato la sua posizione. E qualcuno avrebbe dovuto aiutarlo ieri sera o stamane”.