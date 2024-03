Accordo Dazn-Sky, spostato il derby Milan-Inter: la nuova data

Il calendario di Serie A, i cui orari e giorni corrispettivi verranno annunciati a breve fino alla 33esima giornata, cambia forma. A sporgere richiesta sono stati i rossoneri per questa ragione

La formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi, nello scorso weekend impegnate contro Verona e Napoli e ora distanti in classifica di 14 punti, si ritroveranno l’una difronte all’altra in occasione della 33esima giornata del campionato di Serie A.

Ad aver permesso ai rossoneri di accorciare su Lautaro e compagni la vittoria fatta registrare in mura nemiche la scorsa domenica contro gli scaligeri. Decisive le reti di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze con l’Inter, invece, non andata oltre l’1-1 al ‘Meazza’ (cornice di pubblico che ospiterà il prossimo derby ‘della Madonnina’) coi ‘partenopei’.

Milan-Inter, che inizialmente si sarebbe dovuto disputare il prossimo 21 aprile, è ad un passo dal prendere il via con un giorno di ritardo rispetto alla data prevista inizialmente e, alla luce di tale decisione, ci sarebbe la richiesta fatta trapelare direttamente dalla società attualmente presieduta da Paolo Scaroni.

Il derby Milan-Inter verso lo spostamento in data 22 aprile: ufficialità in giornata

Con ogni probabilità, la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi, attese dal derby di ritorno in programma per la 33esima giornata, si ritroveranno l’una difronte all’altra in occasione del prossimo 22 aprile.

Manca soltanto l’ufficialità (attesa in giornata), ma non ci sono grossi dubbi a riguardo, col Milan che ha chiesto lo slittamento del match di un giorno per via del ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 18 aprile allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma di Daniele De Rossi, con all’attivo 2 sole sconfitte rimediate nelle ultime 13 gare tra campionato e coppe, una di queste proprio contro i nerazzurri.

Una decisione, questa, che sarebbe dovuta arrivare già nella giornata di ieri e rinviata, invece, ad oggi per via della scomparsa del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, venuto a mancare nelle scorse ore a seguito di un malore improvviso accusato nel primo pomeriggio della scorsa domenica, quando era in programma alle ore 18:00 il big match in mura nemiche contro l’Atalanta. A chiudere il 33esimo turno del campionato di Serie A sarà quindi Milan-Inter, con Dazn e Sky rimaste a stretto contatto nelle ultime ore proprio per poter trovare un accordo a riguardo.