Conferme su Immobile-Inter: stipendio di quasi 5 milioni

L’agente del bomber biancoceleste, col proprio assistito in rottura con la Lazio, ha già incontrato la dirigenza nerazzurra per discutere della situazione dell’ex Siviglia

Si è tenuto circa una settimana fa a Madrid un incontro tra il rappresentante di Ciro Immobile e la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’. Un meeting, questo, in cui si è a lungo discusso del possibile futuro del classe ’90, verso la rottura definitiva col club biancoceleste.

Il bomber della Nazionale Italiana di Calcio viaggia, infatti, sempre più spedito verso l’addio dalla Capitale a fine stagione. L’Inter uno dei quei club che, nella persona di Simone Inzaghi (tecnico che ha già lavorato in passato col centravanti di Torre Annunziata), starebbe seriamente pensando all’ex Borussia Dortmund, ormai in avanti con l’età. Questo uno dei principali motivi che complica l’approdo di Ciro Immobile a Milano in estate, con l’attuale numero 17 della Lazio che nel frattempo continua a restare più di una semplice idea per l’attacco nerazzurro.

Nuove conferme sull’incontro avvenuto a Madrid tra l’Inter e l’agente di Immobile: tutti gli ostacoli

La formazione vicecampione d’Europa in carica sta seriamente pensando all’ingaggio di Ciro Immobile per la prossima stagione. Sono, infatti, giunte ulteriori conferme riguardo l’incontro tenutosi a Madrid nella passata settimana tra la dirigenza nerazzurra e il rappresentante dell’attuale numero 17 biancoceleste.

Lautaro, Thuram e Taremi (con quest’ultimo che si accaserà al club meneghino in estate a zero a mezzo di un triennale con opzione sui 3-3,5 milioni di euro all’anno). Sarà certamente questo il parco attaccanti dell’Inter per la prossima stagione, a meno che non arrivi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ un’offerta irrinunciabile per il francese. Mentre appare quasi scontato l’addio di Alexis Sanchez da Milano nei prossimi mesi.

Ancora da valutare, invece, la situazione legata al futuro di Marko Arnautovic, altra pedina che potrebbe finire per salutare Appiano a condizioni favorevoli. Questo il motivo per cui l’Inter starebbe tenendo d’occhio anche il nome di Immobile.

Complicato, però, portare a termine l’operazione per il classe ’90, rimasto in stagione alle prese con diversi problemi fisici – complici le 34 candeline sulle proprie spalle – e legato alla Lazio da un accordo valido sino a giugno 2026 (di circa 5 milioni di euro lo stipendio attualmente percepito dall’ex Torino).

La squadra di Simone Inzaghi potrebbe, quindi, provare a chiudere per Immobile soltanto nel caso in cui la società attualmente presieduta da Claudio Lotito dovesse accettare di liberarsi del proprio bomber per pochissimi soldi. Quelli di Gudmundsson e Raspadori, nel frattempo, gli altri nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio per l’attacco che verrà.