Doppia squalifica in attesa di Acerbi: insulti agli arbitri, 2 giornate

Non accennano ad arrestarsi le voci ed i commenti a pochi giorni dal big match giocato dall’Inter contro il Napoli sul terreno di gioco di San Siro, terminato poi in parità nonostante la buona propositività offensiva da parte di entrambi i fronti.

Oggetto delle tante discussioni è l’episodio discriminatorio occorso ad opera di Francesco Acerbi ai danni di un determinatissimo Juan Jesus a fare chiarezza sull’accaduto, invitando anche la giustizia sportiva nell’istituzione della Procura Federale a sanzionare in modo esemplare il colpevole del gesto.

Nell’attesa che si compia il destino del difensore centrale nerazzurro, l’Inter ha ricevuto proprio dal Giudice Sportivo di stanza per gli impegni del campionato Primavera altre due sanzioni importanti frutto di quanto accaduto nel corso dell’ultima partita giocata dalla formazione under di Cristian Chivu contro la Roma.

Anche Aidoo e Cattaneo squalificati dal Giudice Sportivo, matita rossa sull’Inter

Nel duello testa a testa ai vertici del campionato dedicato alle giovani leve, infatti, il giovanissimo difensore diciottenne Mike Aidoo ha rimedito la quinta ammonizione cumulativa. Questa lo condurrà inevitabilmente alla squalifica per una giornata da scontare a partire dalla prossima in programma fra una decina di giorni contro il Lecce.

Nonostante il buon pareggio maturato contro la seconda in classifica che accresce di fatto il vantaggio nerazzurro a +4, la partita contro la Roma è stata comunque tesa e non priva di burrascose reazioni dentro al campo. Non è piaciuta la gestione del direttore di gara in occasione di un presunto gol fantasma non assegnato e che avrebbe potuto svoltare a proprio favore la partita, contando che in Primavera non ci sono VAR o Goal Line Technology.

Tale metro di giudizio non è piaciuto neppure ai dirigenti dell’Inter, fra cui il team manager Davide Cattaneo. A quest’ultimo il Giudice Sportivo ha comminato una punizione di due turni di squalifica per aver rivolto al cospetto degli ufficiali di gara espressioni irriguardose intorno al 10′ del secondo tempo. Insomma, una settimana ricca di colpi di scena che hanno affossato sotto l’aspetto comportamentale tutte le compagini nerazzurre maschili coinvolte nei rispettivi campionati di appartenenza.