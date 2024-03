Thuram, 95 milioni sul piatto: l’Inter non può dire di no

L’attaccante francese potrebbe separarsi in estate dai nerazzurri dopo un solo anno trascorso a Milano. Svelato lo scenario che gioca a favore del club meneghino

È Marcus Thuram una delle più grandi sorprese, se non la migliore di questa stagione, in casa Inter. L’ex Borussia M’Gladbach, atterrato soltanto qualche mese fa a parametro zero dalle parti del Duomo, ha già messo a referto 12 gol e 11 assist in quest’avvio risultando così uno dei più calciatori incisivi presenti all’interno della rosa di Simone Inzaghi.

Le prestazioni messe in mostra dal classe ’97 hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di innumerevoli big europee, inglesi in particolar modo, ragion per cui l’attuale numero 9 nerazzurro diventerà per forza di cose uno dei più ricercati sul mercato in estate.

Vero, il club meneghino ha indubbiamente concluso un vero e proprio affare di mercato con l’ingaggio del ragazzo, considerando il fatto che l’attaccante francese sia stato rilevato a titolo gratuito, ma resta pur sempre il fatto che Thuram (calciatore per cui l’Inter ha sborsato fuori 8 milioni di commissioni) verrà a pesare a bilancio circa 6,4 milioni di euro ai nerazzurri, cifra più che significativa.

Questa la ragion per cui, a dire il vero, Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ finirebbero per non escludere mai e poi mai a priori un’eventuale cessione del figlio d’arte.

Inter, Thuram può dire addio in estate per 75 milioni: ha una clausola da 95

Secondo ‘Tuttomercatoweb’, l’Inter è pronta a prendere in considerazione l’addio di Marcus Thuram qualora dalle parti di Appiano dovesse arrivare un’offerta sui 70-75 milioni di euro che permetterebbe, in quel caso, ai nerazzurri di attuare un’altra super plusvalenza, come già accaduto nella passata estate con Andre Onana, rilevato anche lui a zero e passato un anno dopo al Manchester United per 55 milioni complessivi.

A gravare sui nerazzurri la complicatissima situazione economica con cui la società attualmente presieduta da Steven Zhang è ormai alle prese da diversi anni, col bilancio al 30 giugno 2024 che (proprio come quello della stagione successiva) avrà grossi problemi a risultare in verde. Così come Thuram, in casa Inter nessuno s’ha da considerarsi incedibile e chiunque può quindi finire per dire addio difronte a un’offerta irrinunciabile, sia chiaro.

Un’altra ipotesi di cui tener conto è quella che l’attaccante francese è legato al club meneghino a mezzo di una clausola rescissoria da 95 milioni di euro. Ragion per cui, nel momento in cui un qualsiasi club dovesse decidere di riporre tale somma di denaro sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, l’ex Borussia M’Gladbach finirebbe a quel punto per porgere immediatamente i propri saluti alla formazione vicecampione d’Europa in carica.