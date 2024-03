‘Caso’ Acerbi, Zhang e un altro infortunio: momentaccio Inter

Altra cattiva notizia per i nerazzurri: uno dei big della squadra di Inzaghi si è fatto male in Nazionale. Ecco tutti i dettagli

L’Inter è in una botte di ferro, il +14 sul Milan e +17 sulla Juventus a nove giornate dal termine vogliono dire Scudetto certo a meno di un cataclisma. Al futuro prossimo, quindi, i nerazzurri possono guardare con grande ottimismo nonostante il momentaccio che stanno passando, tra l’uscita dalla Champions e le incertezze societarie fino, soprattutto, al ‘caso’ Acerbi.

Il difensore verrà ascoltato domani dalla Procura federale. Sarà una udienza in video-conferenza, con la presenza ad Appiano dell’avvocato nerazzurro Capellini, il quale agirà di supporto al calciatore accusato da Juan Jesus di avergli rivolto un insulto razzista nel corso di Inter-Napoli. Fin qui Acerbi non è ‘crollato’, sostenendo come il brasiliano abbia interpretato in maniera inesatta una sua frase. Nello specifico, “Ti faccio nero”, come da indiscrezioni circolate ieri.

Il procuratore Chinè dovrebbe ascoltare prima lo stesso Juan Jesus e avvalersi di ulteriori immagini. Rumors dalla Procura parlano di caso chiuso entro questo weekend, con sentenza nella prossima settimana, prima che inizi la trentesima giornata di campionato. Stando al codice di condotta sportiva, il centrale di Inzaghi rischia almeno dieci giornate di squalifica. E l’annessa esclusione dall’Europeo di giugno, oltre che l’addio anticipato all’Inter.

Anticipato rispetto al contratto in essere, che scade nel 2025. Una pesante sanzione per razzismo rappresenterebbe un danno di immagine grave per il club di Zhang, negli anni particolarmente attivo fronte no razzismo, per questo motivo va tenuto in conto un possibile divorzio. Magari attraverso una risoluzione contrattuale.

Con una eventuale squalifica, parlando nell’immediato, Stefan de Vrij si prenderebbe la maglia da titolare. L’olandese, però, sarà da valutare nelle prossime ore, quando rientrerà a Milano. Dall’Olanda, infatti, fanno sapere che in allenamento con la sua Nazionale ha rimediato un problema muscolare agli adduttori.

Inter, ‘allarme’ de Vrij: Empoli a rischio

De Vrij salterà quindi le due amichevoli contro Scozia e Germania. A Milano potrebbe sottoporsi ad esami strumentali per avere un quadro chiaro circa le sue condizioni. Se confermato il guaio muscolare agli adduttori, ecco che sarebbe a fortissimo rischio per la sfida casalinga con l’Empoli in programma a Pasquetta, lunedì 1° aprile.

Centrale della linea a tre, al posto di de Vrij – e in caso ovviamente di indisponibilità di Acerbi per squalifica – potrebbe giocare Bastoni, con Bisseck alla sua sinistra. Per il match contro i toscani di mister Nicola, invece, dovrebbe sicuramente recuperare Carlos Augusto, il quale col Bologna aveva subito una elongazione muscolare al soleo della gamba destra.