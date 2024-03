Ha confermato tutto: Acerbi-Procura, cosa sta succedendo

Alle 10 inizierà l’udienza con Chinè del difensore dell’Inter. Sarà presente anche l’Ad nerazzurro Marotta

Dovrebbe iniziare in questi istanti l’udienza di Acerbi con la Procura federale. Il difensore dovrà difendersi dalle accuse di razzismo, ribadite ieri da Juan Jesus nel faccia a faccia col procuratore Chinè. Al fianco del nerazzurro ci saranno Beppe Marotta e l’avvocato dell’Inter, Capellini.

Acerbi continua a negare di aver rivolto un insulto razzista al brasiliano del Napoli. La frase che sostiene di aver prunciato è questa: “Ti faccio nero”. Una frase che, a suo dire, il centrale azzurro ha interpretato e riportato male poi a La Penna, arbitro della sfida del Meazza. E, successivamente, su Instagram in risposta alle dichiarazioni dello stesso Acerbi alla stazione di Milano, rientrando da Coverciano.

Dopo l’udienza con l’interista, Chinè proverà a raccogliere ulteriori elementi per giungere a una soluzione entro questo weekend. In tal modo, la sentenza arriverebbe entro la prossima settimana, prima della trentesima giornata di campionato. Per Acerbi il rischio è enorme, ovvero almeno dieci giornate di squalifica con conseguente esclusione dall’Europeo. Non solo, una condanna per insulto di stampo razziale potrebbe spingere l’Inter a risolvere il contratto in essere che scade a giugno 2025. In questi anni la società di Zhang si è impegnata mediaticamente nella lotta al razzismo, per cui il danno di immagine sarebbe molto grave.

Da registrare le dichiarazioni pesanti di Marcus Thuram, le prime e fin qui le uniche dal mondo Inter sulla vicenda Acerbi

Frey a Tv Play: “Sorpreso e deluso se Acerbi fosse colpevole. In discussione permanenza all’Inter”

Sul ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus si stanno esprimendo praticamente tutti. Tra gli ultimi, l’ex portiere nerazzurro Sebastian Frey: “Finché non ho la certezza di quello che è accaduto, non voglio puntare il dito – le sue parole nella diretta Twitch di Tv Play – Il tema è molto complicato, sicuramente il razzismo non deve fare parte del mondo del calcio”.

“Sarei sorpreso e deluso se Acerbi fosse colpevole – ha sottolineato Frey – Dieci giornate di squalifica? Sono davvero tante, anche perché si andrebbe a macchiare di una cosa non bella. Una sanzione così pesante metterebbe anche in discussione la permanenza all’Inter. Inoltre ci sarebbe l’Europeo con l’Italia, quindi sarebbe una beffa pure per Spalletti. Comunque ritengo giusta la decisione di isolarlo dalla Nazionale al momento, perché Acerbi è troppo al centro del ciclone”.