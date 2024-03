“Trattative in corso”: Zhang ribalta tutto, accordo con un altro fondo

“L’assenza dall’Italia del presidente dell’Inter si ritiene non rassicurante, però in questo momento ci sono affari che lo tengono impegnato in Cina”

Non solo il ‘caso’ Acerbi, in casa Inter tiene banco anche la delicata vicenda relativa al futuro della proprietà. Zhang resta oppure Oaktree, che avrebbe rifiutato la prima proposta di riscadenziamento del prestito, si prende il club per poi cederlo a qualcun altro?

L’obiettivo del presidente interista è chiaro: restare al timone della società, in sostanza tenersi l’Inter. C’è qualche interesse per il club, non di più, mentre dell’offerta di Zilliacus (ora sparito dalla circolazione) non vi è traccia. Zhang è quindi al lavoro per ottenere una proroga del prestito ottenuto da Oaktree nel 2021, con gli interessi maturati si parla ormai di quasi 400 milioni di euro, o in alternativa un nuovo finanziamento da qualche altro fondo attraverso l’intermediazione delle sue banche di riferimento, Goldman Sachs e Raine Group.

In tal senso, sono piuttosto significative le parole di Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’ esperto di vicende finanziarie legate al mondo dello sport e del calcio in particolare: “Per la proprietà abbiamo un problema che si chiama Oaktree, un problema che tuttavia non pesa direttamente sulle spalle del club ma su una delle società (lussemburghese, ndr) che fa parte della catena di controllo dell’Inter rispetto al quale la scadenza è ravvicinata. I colloqui tra l’Inter e Oaktree vanno avanti, ma non ci sono ancora decisioni sul rifinanziamento”.

Bellinazzo conferma che Zhang potrebbe ottenere un nuovo prestito da un altro fondo, pagando così la rata che spetta a Oaktree: “Lui e Suning stanno portando avanti ulteriori trattative con altri fondi. Si respira anche un discreto ottimismo per guadagnare più tempo prima della scadenza con un interesse più alto. La proprietà non vuole perdere il club. L’assenza di Zhang dall’Italia si ritiene non rassicurante, però in questo momento ci sono affari che lo tengono impegnato in Cina”.

Inter, Biasin a Tv Play: “Entro il 20 maggio succederà qualcosa. Zhang troverà un modo per restare”

Anche Fabrizio Biasin, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, è convinto che alla fine Zhang riuscirà a tenersi stretto l’Inter: “Entro il 20 maggio succederà qualcosa. O il club resta in mano a lui, o passa in mano a Oaktree. Siamo in una situazione interlocutoria, anche se Zhang, secondo me, farà di tutto per restare e un modo lo troverà“.

Gli enormi problemi di liquidità di questi anni sono stati in larghissima parte ‘mascherati’ dal grande lavoro di Marotta e Ausilio: “È stata positiva visti i risultati che sono arrivati”, ha sottolineato il collega di ‘Libero'”.