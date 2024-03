Dallo Shakhtar all’Inter: appena 6 milioni di euro

La formazione ucraina continua a sfornare talenti. Non solo Sudakov: c’è un altro nome, che tanto piace alla Juventus, che potrebbe finire per ingolosire anche i nerazzurri

La squadra guidata da Marino Pušić, ora prima in classifica nel campionato di Prem’er-Liha (massima divisione ucraina), sta continuando non soltanto a mettere in evidenza un ottimo gioco, ma anche a dar continuità alla crescita di alcuni dei propri elementi.

Tra questi c’è anche Georgiy Sudakov, giovane trequartista classe ’02 (in grado di agire anche in posizione di mezz’ala) che tanto piace alla Juventus. Complicato, però, pensare a un affondo di marca bianconera, vista e considerata la clausola rescissoria da 100 milioni di euro che lega il centrocampista 21enne allo Shakhtar Donetsk fino al 2028. Questo il principale motivo per cui, a dire il vero, la ‘Vecchia Signora’ ha già incominciato a sondare il terreno per un altro profilo offensivo, quello di Danylo Sikan, vera e propria sorpresa in quest’inizio di stagione.

La prima punta classe ’01 ha già messo a referto 8 reti e 4 assist al cospetto della formazione di Pusic (quattro di questi centri che sono stati realizzati in sole 6 giornate di Champions League). Dell’attaccante 22enne si parla un gran bene non soltanto in patria ma addirittura in tutta Europa, con l’ex Mariupol che s’ha quindi da considerarsi tra i migliori centravanti del futuro. Ne è consapevole di questo proprio la formazione di Massimiliano Allegri, pronta a provare a chiudere quanto prima la pratica per Sikan, pedina che a sorpresa potrebbe finire per rientrare nei dialoghi con qualche altra big italiana, tra queste occhio anche all’Inter.

Sikan proposto all’Inter in estate: può provarci l’agente

È quello di Danylo Sikan il nome che potrebbe finire per spuntare sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ soltanto tra qualche mese, col giovane classe ’01 che potrebbe venir offerto all’Inter tramite agenti (l’attaccante ucraino appartiene infatti alla stessa agenzia di Albert Gudmundsson, calciatore su cui i nerazzurri hanno già posto massima attenzione).

‘Tuttosport’ fa sapere che l’attuale valutazione di mercato dell’ex Mariupol si aggira sui 6 milioni di euro, cifra che in verità non appartiene per nulla agli standard dello Shakhtar Donetsk (da sempre bottega carissima). Complice, inoltre, l’accordo che lega il calciatore alla formazione ucraina fino a giugno 2028, è chiaro che la squadra attualmente guidata da Marino Pušić potrebbe finire per sparare altissimo per il proprio numero 14. Inter che resta nel frattempo alle prese con le situazioni legate al futuro di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, con quest’ultimo che finirà sicuramente per dire addio a giugno a parametro zero.