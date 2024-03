Scippo Zielinski, De Laurentiis si vendica: 50 milioni cash

Inter prossima ad accogliere il centrocampista polacco in estate. Tutto apparecchiato per l’addio a zero dal Napoli, ora a caccia del potenziale dopo Osimhen

È soltanto una questione di tempo l’addio di Piotr Zielinski dal Napoli, col centrocampista polacco che ha già svolto in totale segreto le visite mediche per conto dell’Inter negli scorsi mesi e che si accaserà a parametro zero alla formazione di Simone Inzaghi in estate a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione, diventando così uno dei più pagati dell’intera rosa.

Comprensibile come lo sguardo del classe ’94 sia già rivolto sulla sua prossima esperienza, a testimoniarlo il deludente rendimento riservato dall’ex Empoli in stagione, con all’attivo 3 gol e 3 assist in stagione. Una situazione, questa, che non è affatto passata inosservata ad Aurelio De Laurentiis, attuale presidente della formazione ‘partenopea’ che già in passato si era così espresso su questa situazione.

Il Napoli resta, nel mentre, alle prese con tante altre situazioni incerte. Una di queste è quella legata al futuro di Victor Osimhen, centravanti che con ogni probabilità finirà per dire addio alla Campania (e sicuramente anche alla Serie A in quel caso) in estate. È presto per dire chi potrebbe essere il suo eventuale sostituto, ma nel frattempo ecco che i Campioni d’Italia in carica hanno già incominciato a cautelarsi, ponendo di fatto il proprio sguardo in direzione di Santiago Gimenez, attaccante accostato anche all’Inter negli scorsi mesi.

Il Napoli pensa a Santiago Gimenez come eventuale successore di Osimhen: valutazione sui 50 milioni

Piace, e non poco, il nome di Santiago Gimenez in casa Napoli, coi ‘partenopei’ che in verità hanno già posto il nome del forte centravanti messicano sul proprio taccuino in caso d’addio a Victor Osimhen a fine stagione.

24, al momento, le reti realizzate dal giovane classe ’01, che s’ha da considerarsi tra i migliori centravanti attualmente in circolazione in Europa. Di 50 milioni di euro la valutazione che ne fa il Feyenoord del proprio gioiello, accostato tra l’altro anche all’Inter negli scorsi mesi. Da capire soltanto se la squadra campana riuscirà, in quel caso, a portare a termine l’affondo per l’ex Cruz Azul, finito anche sotto il tiro di alcune big di Premier e legato in questo momento alla formazione olandese a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2027.