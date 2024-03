Blitz della Juventus: Inter, scambio con Kean

Inter e Juventus potrebbero scontrarsi ancora sul mercato, Giuntoli potrebbe provare a proporre lo scambio con Kean

Moise Kean, finora, in quest’ultima stagione, ha giocato meno di 500′ in Serie A. In 6 occasioni è partito dal 1′. Altre 8 volte è stato buttato dentro da Massimiliano Allegri nel secondo tempo. Non ha mai segnato. E le statistiche dicono che ha tirato pochissimo in porta. Solo 2 gli assist. Eppure c’era chi diceva che questo sarebbe potuto essere il suo anno.

Il ragazzo voleva dimostrare di essere maturato e di poter essere convocato da Spalletti a Euro 2024. E forse l’attaccante bianconero ci spera ancora. Non che la concorrenza sia così spaventosa, ma per Spalletti, convocarlo, sarebbe un rischio. Ciò che è sicuro è che il 2024 è andato peggio dell’ultima parte del 2023, dopo la delusione del mancato trasferimento all’Atletico Madrid.

I medici dell’Atletico non lo hanno stimato fisicamente adeguato. E i numeri, in effetti, sembrano confermare quel sospetto. Nell’attaccante, c’è qualcosa che non va. Colpa del fisico o della testa? Giuntoli spera di poterlo cedere a giugno. Ma a chi? Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di sfruttare Kean come pedina di scambio.

L’idea potrebbe mettere anche in crisi l’Inter. Perché la Juve potrebbe decidere di farsi avanti per Gudmundsson, che piace molto anche a Giuntoli, proponendo al Genoa alcune contropartite. Da un lato, la Juve potrebbe giocarsi la carta Barrenechea per poter abbassare sensibilmente la richiesta cash dei liguri.

Scambio con Moise Kean, l’idea di Giuntoli che mette in crisi Ausilio

La Juve potrebbe pure proporre uno scambio con contropartita doppia: Barrenechea più Kean. L’idea è stimolante ma complicata. Primo, perché il Genoa preferirebbe incasare liquidi, (anche se Kean, come profilo, potrebbe piacere a Gilardino). Secondo, perché ci sarebbe anche il problema dell’ingaggio, poiché Kean prende 2,5 milioni più bonus. Troppo per il Genoa.

La speranza di Giuntoli è che Kean possa “svegliarsi” in questo finale di stagione e mettersi in mostra. Così da alzare il suo valore. E rendersi più appetibile anche a squadre di seconda fascia come il Genoa. Senza Milik, che è infortunato, e Vlahovic squalificato, la Juve si affiderà proprio a Kean per la partita contro la Lazio. Anche se i tifosi bianconeri si fidano poco: come anticipato, finora i suoi numeri sono stati davvero poco incoraggianti.

I liguri hanno speso più del dovuto l’estate scorsa, e per il prossimo calciomercato già sanno di dover recuperare: possono spendere solo in base a quanto incassano. Ecco perché vorrebbero incassare 30 o 35 milioni dalla cessione dell’islandese. Ausilio vorrebbe poter dare all’Inter un quarto attaccante di livello: Gudmundsson è il suo preferito al momento.

Le mosse di Ausilio

Il ds potrebbe farsi avanti con un’offerta modulata attraverso un prestito con obbligo di riscatto dopo dodici mesi, così come ha fatto per Carlos Augusto e Frattesi. Secondo alcune voci, nell’affare potrebbe anche rientrare Valentin Carboni.

Ma è difficile che l’Inter si possa privare di un talento del genere… Ed è ancora meno semplice che il Genoa rinunci alla possibilità di incassare solo cash. In questo senso, le vere antagoniste dell’Inter non sono Juve e Napoli: sono le squadre di Premier, che possono offrire 30 milioni sull’unghia ai liguri.

Gudmundsson è un giocatore di grande talento. Lo sta dimostrando anche in Nazionale. L’Inter farebbe bene a investire su un profilo del genere, anche per aggiungere caratteristiche inedite al reparto avanzato. Sacrificare Carboni potrebbe però rivelarsi un clamoroso autogoal. A meno che l’Inter non abbia in mente una formula à la Fabbian, ossia una clausola per poterlo riportare a Milano.

Parlando di contropartite, il Genoa potrebbe apprezzare anche uno dei fratelli Esposito o Satriano: valgono meno, quindi il prezzo su abbassarebbe di 5 milioni al massimo.