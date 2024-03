“Ti aspettiamo a San Siro”: 15 milioni, nuovo colpo Inter

Sorriso enorme per Bento nell’intervista post amichevole col Brasile, in molti pregustano già il suo approdo all’Inter in estate dall’Athletico Paranaense

Nella passata sessione estiva di mercato la caccia al nuovo portiere dell’Inter non è durata poi così a lungo, per un motivo abbastanza semplice. L’impegno della dirigenza nerazzurra si è limitato allo scovare un profilo che per i successivi due o tre anni avrebbe dovuto fare le veci di André Onana dall’alto della propria esperienza internazionale e per questo motivo la scelta definitiva è ricaduta su Yann Sommer, fresco di chiusura del proprio operato al Bayern Monaco.

Fino a questo momento il portiere svizzero ha pienamente soddisfatto le aspettative e ci si aspetta che possa contribuire alla causa per altro tempo ancora, prima di appendere gli scarpini al chiodo e abdicare la propria posizione in favore di un suo degno erede. Erede che, stando alle ultime novità di mercato, potrebbe giungere presto. Non si tratta né di Emil Audero, attuale secondo portiere in bilico fra riscatto dalla Sampdoria e addio al termine del prestito, né di qualsiasi altro calciatore attualmente tesserato ufficiale dell’Inter.

Gli osservatori hanno lavorato duramente in questi mesi per pescarlo altrove e alcuni nomi avrebbero iniziato a stuzzicare parecchio l’attenzione di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in termini di proiezione futura al progetto in essere creato da Simone Inzaghi. Fra questi, spunta su tutti il nome di Bento, attualmente sotto contratto con il club brasiliano dell’Athletico Paranaense e pienamente integrato nel gruppo della Seleccao del Brasile.

Bento all’Inter e sorriso convincente, speranza per un colpo estivo

Quest’ultimo ha potuto sfruttare la vetrina dell’ultima amichevole internazionale giocata contro l’Inghilterra di tanti giovani campioni, destando ulteriori conferme sulla sua qualità ed un atletismo importanti. Non un caso che Bento sia stato accostato all’Inter più volte e a quanto pare le voci di corridoio sul suo conto continuano a correre veloci.

Tanto che a margine della partita, il noto giornalista brasiliano Andersinho Marques lo ha intercettato ponendogli alcune domande su presente e futuro. Compresa una battuta di spirito ben piazzata: “Ti aspettiamo a San Siro“, con chiaro riferimento alle buone possibilità di un suo approdo in nerazzurro la prossima estate. A questo Bento ha sorriso senza pronunciarsi esplicitamente, apprezzando comunque con l’espressività del suo viso una novità che piacerebbe non poco anche a lui. In quest’ottica l’Inter sta lavorando per far sì che l’operazione possa effettivamente chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento necessario che potrebbe proiettare il giovane brasiliano a divenire il nuovo primo portiere nerazzurro dopo l’era Sommer, come non accadeva dai tempi di Julio Cesar.