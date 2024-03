Dall’Inter al Chelsea: affare inatteso, 30 milioni di euro

Uno dei grandi protagonisti dell’Italia di Spalletti è finito sotto il tiro della Premier, ecco di chi si tratta

Prima il Venezuela e poi l’Ecuador. Gli Azzurri sono riusciti a farsi beffe di entrambi nei due confronti amichevoli a cui hanno preso parte in questa sosta per le Nazionali. Ventiquattro, in totale, i calciatori scesi in campo tra una gara e l’altra. S’ha da considerarsi in quest’elenco anche Raoul Bellanova, rimasto a difesa dei colori dell’Inter soltanto nella passata annata.

Il classe ’00, in occasione dello scorso 24 marzo, è riuscito a sfornare una prova alquanto convincente. “Se sogno di andare all’Europeo? Penso sia il desiderio di tutti”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate dall’esterno destro di attuale proprietà del Torino al termine del match, in grado di scorrazzare tranquillamente su quella fascia destra nei 45′ concessigli dal proprio CT, rimasto sicuramente impressionato dalla prestazione offerta dal numero 25 azzurro, nel giorno del suo esordio tra l’altro.

Già 28 i gettoni accumulati in Serie A da Bellanova, impreziositi da 1 gol e 5 assist. Numeri, questi, che non sono passati inosservati né a Luciano Spalletti, né tantomeno alle big di Premier, pronte a compiere in estate un affondo che possa poi risultare decisivo per l’ex laterale dell’Inter, club a cui sarebbe bastato sborsare fuori altri 6 milioni per attivare l’opzione del riscatto di Bellanova e che invece ha preferito puntare su Juan Cuadrado per il ruolo di vice Dumfries (e così ad averne approfittato è stato proprio il Torino, chiudendo l’operazione a 7 milioni di euro).

Bellanova nel mirino delle big di Premier: il Chelsea prova a mettere la freccia

Aston Villa, Manchester United e West Ham. Queste alcune delle società militanti quest’oggi nel campionato di Premier che hanno già incominciato a sondare il terreno per Raoul Bellanova, profilo che piace in particolar modo al Chelsea.

I ‘Blues’ sono infatti a caccia di cambiamenti sulla propria corsia di destra, complice naturalmente il lungo infortunio che ha tenuto fermo in tutti questi mesi Reece James e le poche garanzie offerte sinora da Malo Gusto. Il Torino, nel frattempo, ha già fatto sapere che non ascolterà alcuna offerta per il proprio numero 19 prima dell’estate, con Bellanova che in pochissimi mesi è riuscito a raggiungere una valutazione economica pari a 30 milioni di euro, il quadruplo rispetto a prima. E a questo punto viene da chiedersi: l’Inter ha sbagliato nel non riscattarlo? A dircelo sarà soltanto il tempo. Quel che è certo, intanto, è che il ragazzo piace (e non poco) alle più grandi di Premier, pronte a porre in estate sul tavolo del Torino un’offerta importante per l’ex Cagliari.