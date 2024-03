Offrono Zaniolo anche all’Inter: Galatasaray, sì allo scambio

Il classe ’99, che sogna di ritornare in Serie A, atteso nuovamente in Turchia al termine della stagione. Svelato il nuovo scenario a sorpresa che coinvolge anche i nerazzurri

“Merito un’altra occasione, ridatemi la Serie A. Sono maturato e cresciuto molto rispetto a prima. Mi consiglierei a tanti club, ma non andrei mai alla Lazio: sarebbe improponibile. In Premier ho giocato meno del previsto. Nel momento in cui sono arrivato in Inghilterra non parlavo nemmeno la lingua. Futuro? Ho chiesto al mio procuratore di informarmi solo se e quando ci sarà qualcosa di concreto”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate davanti ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’ da Nicolo Zaniolo, calciatore che non verrà riscattato dall’Aston Villa e che di conseguenza farà rientro al Galatasaray, club a cui il classe ’99 è legato a mezzo di un accordo valido fino al 2027. Trentuno, in totale, i gettoni raccolti in stagione dall’esterno ‘made in Italy’, impreziositi da 3 reti. Difficile dire quale sarà il futuro di Zaniolo. Quel che è certo è che l’ex Roma ha una voglia matta di tornare a mettere piede nel massimo campionato italiano a partire già dalla prossima estate ed ecco che ad apparecchiare il tutto potrebbe essere proprio il suo agente, Claudio Vigorelli.

Zaniolo proposto all’Inter in estate: può provarci l’agente, i nerazzurri farebbero muro

Nicolò Zaniolo potrebbe finire per essere proposto tramite agenti in estate a diversi club di Serie A, Inter inclusa (club che ha già avuto a che fare in passato col ragazzo).

Il classe ’99, infatti, ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017-18, confezionando 13 reti e 10 assist al cospetto della formazione Primavera e senza mai esordire al fianco della Prima squadra, all’epoca guidata da Luciano Spalletti (attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio).

Scontato, in quel caso, il no di Marotta e Ausilio a questa eventuale proposta di mercato. Il Galatasaray, nel frattempo, resta aperto alla cessione dell’ex Roma, che potrebbe anche finire per separarsi dalla formazione turca tramite scambio.

Difficilmente Zaniolo finirebbe per sposarsi perfettamente col 3-5-2 prediletto da Simone Inzaghi. Non solo, va poi tenuto conto anche delle questioni comportamentali del ragazzo, che già in passato (quando ancora militava nell’Italia U21) aveva fatto fronte a diverse esclusioni dopo essere arrivato in ritardo a più riunioni tecniche al pari del suo allora compagno di Nazionale Moise Kean, ora a difesa dei colori della Juventus.