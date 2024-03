Va al Genoa in cambio di Gudmundsson: è pazza Inter

I nerazzurri ragionano sulle modalità per provare a strappare l’attaccante islandese al ‘Grifone’ in estate, di mezzo non solo Valentin Carboni

È Albert Gudmundsson il profilo individuato dall’Inter per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. Quello dell’attaccante islandese è un nome di cui si parla tanto bene da diverse settimane in casa nerazzurra, col club meneghino già al lavoro per servire sul tavolo un’offerta che convinca la formazione ligure a lasciar partire il proprio numero 11 in estate.

Già 12 le rete confezionate in stagione – 10 di queste in Serie A – dal classe ’97, che s’ha tranquillamente da considerarsi una delle più grandi sorprese del nostro campionato. A compiere un tentativo nello scorso gennaio per l’ex AZ Alkmaar e Psv ci aveva già pensato la Fiorentina, club che si è visto ricevere un no dal ‘Grifone’ all’offerta da 20 milioni di euro avanzata per l’islandese, che tanto piace anche a Tottenham, Juventus e Inter stessa.

La volontà dei nerazzurri è infatti quella di accogliere, a partire dalla prossima stagione, una seconda punta dotata di grande estro che possa consentire a Lautaro Martinez di riposare di tanto in tanto, cosa che in quest’annata non sta ancora avvenendo. Da qui nasce, quindi, l’interesse riposto da parte del club meneghino nei confronti dell’attaccante 26enne.

Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Valentin Carboni, gioiellino dell’Inter e della Nazionale Argentina legato alla formazione vicecampione d’Europa in carica da un accordo valido sino a giugno 2028. C’è chi sostiene, però, che la squadra attualmente guidata da Simone Inzaghi sia pronta a riporre sul tavolo del Genoa un’altra contropartita al difuori dell’argentino pur di abbassare di qualche milioncino la valutazione di partenza di Gudmundsson (che non lascerà la Liguria a meno di 30 milioni).

Inter, quale contropartita per Gudmundsson? I nerazzurri valutano le idee Zanotti e Pio Esposito

L’Inter continua a ragionare sul tipo di offerta da formulare al Genoa per Albert Gudmundsson. Il piano dei nerazzurri è quello di mettere sul piatto una proposta in soldi più il cartellino di qualche giovane e, secondo ‘Tuttosport’, i nomi che potrebbero finire per trovarsi coinvolti in questa situazione sono ben altri rispetto a quello di Valentin Carboni, atteso ad Appiano nella prossima estate dopo la parentesi vissuta in prestito al Monza.

Mattia Zanotti o Francesco Pio Esposito. Il club meneghino potrebbe riporre sul tavolo del Genoa una di queste due contropartite per Gudmundsson, fa sapere la medesima fonte. Certo, alla base di questo, ci saranno da capire anche le intenzioni del club attualmente presieduto da Alberto Zangrillo, che considera giustamente l’attaccante islandese uno dei migliori profili presenti nella propria rosa al giorno d’oggi (alcuni giornali nostrani sostengono, inoltre, che il classe ’97 abbia già espresso totale gradimento in merito al possibile approdo in nerazzurro).