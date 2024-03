Assalto all’erede di Acerbi: colpo a zero, anticipo sulla Juve

Inter a caccia del successore del proprio numero 15, oramai in avanti con l’età. Nuove conferme sul possibile rinforzo individuato dai nerazzurri

Ora che anche il caso Juan Jesus è ormai stato archiviato, Francesco Acerbi può permettersi di concentrarsi solo ed unicamente sul finale di stagione, che vedrà il classe ’88 impegnato con l’Inter e, verosimilmente, anche con la Nazionale Italiana di Calcio, attesa dalla disputa di #Euro2024, in programma da giugno in poi.

L’attuale numero 15 nerazzurro ha un accordo che lo lega al club meneghino sino a giugno 2025, ma non è questo il punto. A intimorire Marotta e Ausilio è, infatti, la forte età avanzata del calciatore, che ha compiuto 36 anni soltanto lo scorso 10 febbraio. Questa la ragione per cui, a dire il vero, la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ ha già incominciato a guardarsi attorno, ponendo di fatto sul proprio taccuino tutta una serie di nomi per la propria difesa.

Oltre a quelli di Smalling, Mavropanos e Kim Min-jae, che s’ha da considerarsi in verità il vero sogno per quel reparto, spicca anche il nome di Mario Hermoso, profilo per cui Interlive.it aveva già speso diverse parole in occasione del 2 luglio scorso.

Inter, conferme su Hermoso: Marotta fiuta un altro affare a zero per la difesa

Giungono nuove conferme riguardo l’interesse posto dai nerazzurri nei confronti di Mario Hermoso, centrale di difesa in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Un nome, quello del classe ’95, rilanciato in giornata anche da ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’attuale numero 22 dei ‘Colchoneros’ piace molto in casa Inter anche per via della sua duttilità, col difensore 28enne in grado di adattarsi perfettamente sia in una difesa a tre che a quattro (e quindi sia da terzino che da braccetto o centrale).

36, al momento, i gettoni collezionati in questa stagione dall’ex Real Madrid, in grado di mettere a referto anche 2 gol e 1 assist, coi nerazzurri che hanno già avuto modo di poterlo osservare dal vivo in occasione del recente doppio confronto andato in scena in Champions League proprio contro la formazione guidata da Diego Simeone, impostasi sulla selezione vicecampione d’Europa in carica nella lotteria finale dei calci di rigore.

Anche la Juventus, ad esempio, è una di quelle società che ha posto da diversi mesi il nome di Mario Hermoso sul proprio taccuino. Vero, complice l’accordo in scadenza nel prossimo giugno, il centrale biancorosso potrebbe finire per separarsi dall’Atletico a parametro zero nel prossimo giugno ma, al tempo stesso, resta da tener in conto anche un’altra ipotesi, quella che possa essere proprio il ‘Cholo’ a spingere per il potenziale rinnovo di contratto del proprio numero 22, che s’ha da considerarsi oggigiorno uno dei ‘fedelissimi’ del tecnico argentino.