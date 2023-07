L’Inter può mettere ko la Juve: nuova idea per la difesa

I nerazzurri potrebbero ben presto assaporare una nuova ed intrigante ipotesi di mercato. Occhio al possibile sgarbo nei confronti dei bianconeri

A causa delle scarse risorse economiche a propria disposizione, l’Inter sta tentando, come già fatto in questi ultimi anni, di mettere a segno, perlopiù, colpi a parametro zero.

A Thuram ormai bloccato, infatti, i nerazzurri si stanno ora concentrando su altri loro obiettivi da poter regalare a Simone Inzaghi a titolo prettamente gratuito.

Tralasciando, per un attimo, i calciatori in scadenza nel 2023, l’Inter potrebbe anche – tra le tante ipotesi – finire per guardare ancor più avanti. In che maniera? Gettando, di fatto, un occhio su quelle che sono le opportunità di mercato che la finestra di calciomercato estiva del 2024 potrebbe anche riservare. Certo, non sarà affatto facile viaggiare così tanto in avanti con la mente ma, certamente, neanche chissà quanto impossibile. Questo perché, nel mondo del calciomercato può davvero accadere di tutto.

In tal senso, occhio ad un potenziale osservato speciale che, in questi ultimi mesi, è finito per attirare anche la forte attenzione della Juventus.

Occhio all’idea Hermoso a zero nel 2024: su di lui c’è anche la Juve

Complice un contratto che lo vede in scadenza nel 2024 assieme all’Atletico Madrid, sono tre ad oggi le possibili soluzioni per Mario Hermoso e quindi: o il rinnovo, o un addio anticipato in quest’estate, oppure una separazione a zero nella prossima estate.

Nel caso in cui, tra le tre ipotesi, dovesse verificarsi la terza, potrebbe essere proprio l’Inter, eventualmente, a tentare un presunto blitz nei confronti dello spagnolo tra un anno esatto di tempo.

Magari, con l’intento di arrivare a beneficiare di un ingaggio più elevato rispetto a quello che percepisce attualmente, lo stesso Hermoso potrebbe anche – per l’appunto – finire per valutare la seguente ipotesi: ossia quella di restare un altro anno a Madrid per poi dire a zero.

In quel caso, la prima mossa spetterebbe al suo agente: colui che, a quel punto, sarebbe chiamato a dover avviare i primi contatti con tutta una serie di club, Inter inclusa (anche se al momento stiamo parlando solamente di tutta una serie di ipotesi).

Nel frattempo, c’è da dover sottolineare il fatto che sul calciatore in questione ha già posto gli occhi proprio la Juventus: club che, a differenza dei nerazzurri, potrebbe anche arrivare a prendersi carico dello stipendio del classe ’95, quest’oggi attorno agli 8 milioni di euro, fin troppi per le casse della ‘Beneamata’.

Proprio per tale ragione, quindi, un presunto approdo di Hermoso – a zero – in quel di Milano diventerebbe possibile solamente nel caso in cui l’ex Real Madrid ed Espanyol accettasse di ridursi l’ingaggio, ammesso e concesso che non vada via già in questa sessione di calciomercato.