Cessione ‘alla Hojlund’: 85 milioni coi bonus, Inter spacciata

Meno di un anno fa i nerazzurri hanno pensato all’acquisto del bomber danese, ma senza successo, col classe ’03 che è poi passato al Manchester United

L’Inter è stata una di quelle squadre che nella scorsa finestra di calciomercato estiva ha rivolto più di un semplice pensiero in direzione di Rasmus Hojlund, giovane centravanti classe ’03 che tanto bene ha fatto al suo primo anno (ed unico al momento) trascorso nel campionato di Serie A.

Dieci, in totale, i gol confezionati dall’attaccante danese al fianco dell’Atalanta, finito a quel punto sotto il tiro di diverse big europee. A chiudere la pratica è stato poi il Manchester United, società che è riuscita a battere la concorrenza sborsando 75 milioni di euro più 10 di bonus (l’Inter, naturalmente, non ha avuto alcuna chance di chiusura proprio per via degli elevati costi che ha comportato questa operazione). Ora, a distanza di neanche un anno, i nerazzurri potrebbero finire per ritrovarsi coinvolti in una situazione del tutto simile e che, in questo caso, ha a che fare con Joshua Zirkzee, grande protagonista col Bologna di Thiago Motta.

Capitolo Zirkzee, l’Inter rischia di restare a mani vuote come già accaduto con Hojlund

Quello di Joshua Zirkzee è un nome che piace tantissimo in casa Inter, ma resta pur sempre il fatto che il giovane classe ’01 – con all’attivo 11 gol e 6 assist in stagione – abbia già raggiunto una valutazione di mercato intorno ai 50 milioni di euro.

Ciò sta a significare, verosimilmente, che difficilmente i nerazzurri riusciranno a portare a termine questa operazione di mercato. Una situazione, questa, che ricorda proprio quanto accaduto nella passata estate con Rasmus Hojlund.

Il Bologna, infatti, potrebbe finire per replicare la mossa compiuta dall’Atalanta soltanto qualche mese fa, anche in virtù dei numeri e della giovane età che accomunano l’attaccante di attuale proprietà del Manchester United al giovane prodotto di nazionalità olandese, che nelle scorse settimane ha dovuto rinunciare alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore per via dell’infortunio accusato durante il match disputatosi lo scorso 9 marzo proprio contro l’Inter.

Zirkzee finirà, quindi, per separarsi dalla formazione di Thiago Motta soltanto difronte a un’offerta monstre, che a questo punto rischia di mettere definitivamente fuori dai giochi il club di ‘Viale della Liberazione’. Il Bayern Monaco, nel frattempo, ha la possibilità di tornare a mettere le mani sull’attaccante 22enne a mezzo di una clausola da 40 milioni di euro, che i bavaresi non sembrano ancora intenzionati ad esercitare al giorno d’oggi e così a poterne approfittare sono proprio le big di Premier.