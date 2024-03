Torna a spaventare gli interisti: Lautaro-Calhanoglu, lo scenario

I due principali punti di forza dell’Inter di Inzaghi potrebbero finire per rientrare in qualche trattativa in estate. Svelati i possibili scenari

Eccezion fatta per l’uscita anticipata dalla Champions League, procede a gonfie vele la stagione dell’Inter, ora prima in classifica a quota 76 punti. 71 gol fatti e appena 14 reti subite. Questi i numeri messi sinora in mostra dalla formazione di Simone Inzaghi, che s’ha da considerarsi attualmente la miglior formazione nei top 5 campionati europei dal punto di vista statistico. Merito, sicuramente, delle tante pedine di spessore che figurano all’interno della rosa a disposizione del tecnico piacentino.

Eccezion fatta per Pavard, Bastoni, Barella, Dimarco e Thuram, i calciatori più significativi di questa Inter restano sicuramente Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, con all’attivo 26 e 11 reti in stagione. Questi dati, di conseguenza, non sono passati inosservati né in Europa e neppure dalle altre parti del globo. Anche in Arabia, giusto per fare un esempio, c’è chi si è reso conto dello splendido rendimento avuto sinora dall’attuale numero 10 e Capitano nerazzurro e dal suo compagno di squadra.

Soltanto pochi mesi fa, infatti, determinate società saudite hanno provato a sottrarre questi due elementi all’Inter, sinora senza successo, e questo vuol dire che le big della Saudi Pro League potrebbero anche provare a tendere un nuovo affondo per questi due calciatori già nei prossimi mesi.

Lautaro-Calhanoglu: la Saudi Pro League può tornare a farsi sentire in estate

La Saudi Pro League rappresenta, oggigiorno, uno dei più grandi problemi a cui desistere. Pur non essendo un campionato chissà quanto competitivo, la vera difficoltà di un calciatore sta nel chiudere le porte alle ricche offerte poste sul tavolo da una qualsiasi società araba, cosa in verità già accaduta nella passata annata.

Pensiamo, ad esempio, a Sergej Milinkovic-Savic, ma anche ad altri importanti atleti che hanno detto addio ai rispettivi campionati proprio per trasferirsi in terra Saudita. Ora, tenendo anche conto del fatto che a partire dalla prossima stagione le società arabe potranno accogliere 10 giocatori stranieri anziché 8, le cose si fanno ancor più serie del previsto. Immobile e Lukaku, ad esempio, sono soltanto due dei calciatori militanti quest’oggi nel campionato di Serie A per cui le big arabe potrebbero tornare a farsi avanti tra soli pochi mesi e, in quest’elenco, s’hanno da includersi anche gli stessi Calhanoglu e Lautaro, che nel frattempo potrebbe anche diventare un’idea concreta per l’attacco del Chelsea per la prossima estate.