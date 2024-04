Rinnovo con l’Inter? L’ultima indiscrezione su Cuadrado

Dal rientro in campo al possibile futuro del colombiano: tutto quello che c’è da sapere sull’ex Juventus, infortunatosi nel finale dello scorso anno

Juan Cuadrado è sempre più vicino al rientro in campo. Il laterale 35enne, prossimo a spegnere 36 candeline in data 26 maggio, è infatti tornato a lavorare sul manto erboso di Appiano nelle scorse settimane, seppur a parte.

La speranza nutrita oggigiorno dall’ex Juventus è quella di tornare a riassaporare l’odore dell’erbetta quantomeno in occasione del derby di ritorno, in programma il prossimo 22 aprile. Cuadrado, approdato all’Inter nella passata estate a parametro zero, ha un accordo che lo lega al club meneghino sino al prossimo giugno, ragion per cui il legame con la formazione vicecampione d’Europa in carica potrebbe finire per spezzarsi tra soli pochi mesi.

Saudi Pro League ed MLS, queste le possibili destinazioni del classe ’88, costretto a operarsi nello scorso dicembre per via dell’infiammazione al tendine d’Achille che l’aveva già tenuto precedentemente ai box. Ma non solo. L’attuale numero 7 dell’Inter, con all’attivo 9 presenze in stagione (impreziosite da 2 assist), piace tanto anche in altre parti del mondo, in particolar modo a tre club militanti quest’oggi nel massimo campionato turco.

Possibile futuro in Turchia per Cuadrado: l’ex Juve piace a Fenerbahce, Trabzonspor e Besiktas

Secondo le informazioni raccolte da ‘Calciomercato.it‘, Juan Cuadrado è finito nel mirino di tre importanti società turche. Stiamo parlando di Fenerbahce, Trabzonspor e Besiktas.

Questi ultimi in particolar modo, avevano già provato nella passata estate a ottenere il sì del colombiano per l’approdo in Turchia, col classe ’88 che ha poi preferito restare a grandi livelli in Europa per almeno un altro anno. Diverso potrebbe essere, invece, in occasione della prossima annata, momento in cui cominceranno a sentirsi eccome i 36 anni dell’ex Juventus.

Juan Cuadrado rischia, quindi, di dire addio all’Inter dopo un solo anno. Poche, pochissime le garanzie offerte dal laterale 35enne al fianco della formazione di Simone Inzaghi, già costretta a rinunciare al calciatore in 31 appuntamenti stagionali. Non a caso, il club meneghino – in occasione della scorsa finestra di calciomercato invernale – ha preferito correre ai ripari con l’acquisto di Tajon Buchanan, sbarcato a gennaio per un’operazione dal costo complessivo di circa 10 milioni di euro, proprio per cautelarsi sia nell’immediato che nel futuro a lungo termine.

Appena 149′, per il resto, il tempo effettivo trascorso in campo dal colombiano in questa edizione di Serie A, con l’Inter prima in classifica a +11 sul Milan, in attesa naturalmente dell’impegno casalingo che attende Lautaro e compagni questa sera contro l’Empoli.