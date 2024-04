“La piazza ideale”: Kayode-Inter, l’annuncio e le cifre dell’affare

Il terzino della Fiorentina nel mirino dei nerazzurri per l’eredità di Dumfries, il cui contratto scade ancora a giugno 2025

Nel prossimo calciomercato estivo, l’Inter potrebbe cambiare qualcosa anche sulle corsie esterne. In particolare a destra, qualora la dirigenza e Dumfries non dovessero trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. La trattativa sarebbe ripartita, ma c’è da colmare una distanza di circa 1 milione tra domanda e offerta. Per l’eventuale sostituzione dell’olandese ci sono diversi nomi, uno di questi milita in Serie A. Parliamo di Michael Kayode, classe 2004 già da tempo titolare della Fiorentina di Italiano.

Ben 29 le presenze in questa stagione, molto positiva, del diciannovenne di Borgomanero con origini nigeriane. “Se sta facendo così bene parte del merito va a Joe Barone, che ricordo con commozione – ha detto l’agente di Kayode, Claudio Vigorelli, a gianlucadimarzio.com’ – Joe ha creduto dal giorno zero nelle sue potenzialità indiscutibili, così come Pradè e Burdisso. È molto riconoscente a lui, a loro e a mister Italiano, che lo ha buttato nella mischia nel momento giusto”.

A ottobre, Kayode ha rinnovato fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Per l’Inter sarebbe molto complicato strapparlo ai viola, anche perché Commisso chiederebbe almeno una trentina di milioni per il cartellino. “Michael è un ragazzo estremamente intelligente, un professionista esemplare, metodico e curioso rispetto a ciò che lo circonda – ha sottolineato l’agente del laterale viola – Ha un grande avvenire davanti a sé, tutto per esplodere ad altissimo livello e Firenze è per lui la piazza ideale per crescere e fare esperienza”.