Aveva ragione Inzaghi: incassati 460 milioni di euro

Bottino incredibile dell’Inter dall’insediamento della gestione Inzaghi, in pochi anni guadagni che sfiorano il mezzo miliardo di euro come da promesse stagionali

Non molte ore fa si è giocata la prima semifinale d’andata fra Juventus e Lazio valevole per l’accesso alla fase conclusiva della Coppa Italia, per la quale l’Inter di Simone Inzaghi non potrà competere per colpa di una eliminazione prematura e quasi a sorpresa giunta mesi fa da parte del Bologna.

Una situazione che, tuttavia, non ha destabilizzato più di tanto l’ambiente. Consapevole del fatto che nelle priorità schematiche del gruppo c’è sempre stato solo e soltanto l’obiettivo Scudetto, ormai decisamente alla portata e per il quale mancano soltanto una manciata di punti per l’assegnazione matematica del titolo. Tralasciando poi la sconfitta con l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League e la conseguente eliminazione dalla massima competizione europea, l’Inter ha comunque potuto mettere le mani sulla terza Supercoppa Italiana consecutiva vinta ai danni del Napoli nel nuovo format disputato lo scorso gennaio e quindi, complessivamente, anche quest’anno si può dire che la formazione nerazzurra torni a casa con un bottino interessante di coppe vinte.

“Trofei e ricavi”, Inzaghi ripaga pienamente la promessa fatta all’Inter

Fatta la somma con quanti vinto nelle precedenti stagioni sin dal momento dell’insediamento di Inzaghi sulla panchina nerazzurra come sostituto di Antonio Conte, l’Inter ha davvero sbancato. Un palmares impressionante a cui è mancato davvero, per un solo soffio, la vittoria della Champions in quella notte amara che ha favorito il Manchester City di Pep Guardiola.

Chissà che nel prossimo futuro il livello dell’asticella possa alzarsi ancora, in linea con una precisa strategia societaria volta a far confluire all’interno non soltanto quante più vittorie possibili sul campo ma anche al di fuori di esso. O meglio, vittorie che sono la diretta conseguenza di quanto fatto nell’arco della stagione. E questo si può esprimere soltanto nei ricavi, nei guadagni e nelle spese effettuale.

A conti fatti, da quando Inzaghi siede alla guida del gruppo ha potuto fruttare nelle casse societarie un bottino di almeno 270 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi altri 190 milioni entro il termine della stagione attuale derivanti proprio dal raggiungimento degli ottavi di Champions (40 milioni), dalla qualificazione automatica alla prossima edizione della medesima competizione nel formato a 36 squadre (50 milioni), dalla Supercoppa Italiana e dallo Scudetto. Per un totale di 460 milioni di euro, riporta ‘Tuttosport’, centrato anche grazie alla certezza della partecipazione al prossimo Mondiale per Club del 2025 e ai bonus maturati dalla sottoscrizione degli accordi di sponsorship in base al numero di successi raggiunti. Insomma, la vecchia promessa del “dove alleno io si vincono trofei e aumentano i ricavi” sembra esser stata presa davvero alla lettera.