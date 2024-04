ESCLUSIVO | Dumfries vuole lasciare l’Inter: la situazione

Il terzino olandese è alla sua terza stagione in nerazzurro. Il suo contratto da 2,5 milioni netti scade sempre a giugno 2025

Come appreso in esclusiva da Interlive.it, Dumfries vuole cambiare aria. Lasciare l’Inter, con la quale è in scadenza di contratto a giugno 2025.

Questo non significa che andrà via al cento per cento, perché i suoi agenti (c’è un bel caos in tal senso…) o gli intermediari a lui vicini devono ancora portare un’offerta valida. Sia per lui, che punta a guadagnare il doppio o quasi degli attuali 2,5 milioni netti, che per il club. Sembra passata una vita dalla valutazione post Mondiale di 50-60 milioni, ora con un solo anno di contratto il valore dell’ex PSV si è praticamente dimezzato.

Dimezzato pure perché il classe ’96 ha perso centralità, cosa che a tutti gli effetti ha avuto solo nella prima stagione, nei piani di Simone Inzaghi. E dell’Inter stessa, la quale non a caso a gennaio ha preso Buchanan. In teoria il suo erede, seppur fin qui il canadese abbia convinto poco lo stesso tecnico. Troppo ‘selvaggio’ tatticamente, da uno contro uno e stop filtra da Appiano Gentile. D’altronde Buchanan nasce esterno alto.

È ancora un po’ presto per delineare il futuro di Dumfries, ma è chiaro che l’Inter sarebbe obbligata a trovargli un’altra sistemazione qualora non si arrivasse a una quadra per il rinnovo. L’olandese vuole andare via, per ragioni sia economiche che sportive, ma allo stesso tempo non può chiudere del tutto le porte a un prolungamento. Serve un acquirente forte, che ora non sembra esserci (esiste qualche ammiratore in Premier), di conseguenza non gli conviene rompere del tutto con la società.

Dumfries ha giocato meno di Darmian: 126 presenze in quasi tre stagioni all’Inter

Dumfries è sbarcato a Milano nell’estate 2021 per sostituire Hakimi, ceduto al Psg per circa 70 milioni di euro. Volle a tutti i costi trasferirsi all’Inter, che alla fine lo pagò circa 15 milioni di euro bonus inclusi battendo la concorrenza inglese.

In quasi tre anni, il numero 2 ha totalizzato 126 presenze, realizzando 10 gol e 20 assist. Le presenze di questa stagione sono in tutto 30, 25 in Serie A e 5 in Champions. 1.732′ i minuti disputati dal Nazionale oranje, circa mille in meno di Darmian.