Stagione disastrosa: fuori un altro mese

Altra tegola per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a una propria pedina per almeno altre quattro settimane. Ecco di chi si tratta

Procede in ottimo modo la stagione dell’Inter. 79, al momento, i punti totalizzati dai nerazzurri in queste prime 30 giornate di campionato, con Lautaro e compagni ora a +14 sul Milan, fermo a sua volta in seconda posizione. Già 73 i gol realizzati dal club meneghino, capace al contempo di subire appena 14 reti. Numeri, questi, che son valsi sinora alla squadra di Simone Inzaghi il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei.

Merito, a questo punto, delle tante pedine di spessore che figurano all’interno della rosa quest’oggi a disposizione del tecnico piacentino, costretto ugualmente in questi ultimi mesi a dover fare a meno di qualche tesserato di attuale proprietà nerazzurra, su tutti Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, approdato all’Inter in estate a parametro zero, ha rimediato nel finale del 2023 un’infiammazione al tendine d’Achille che l’ha poi costretto a dover sottoporsi a un intervento chirurgico. Così facendo, dunque, l’ex Juve è rimasto ai box per oltre 3 mesi, saltando a quel punto 32 gare.

Ora, a distanza di un po’ di tempo, il classe ’88 sembrava finalmente vedere la luce in fondo al tunnel, ma in realtà non è così. L’attuale numero 7 dell’Inter, il cui recupero era programmato inizialmente per il derby di ritorno (fissato in data 22 aprile al ‘Meazza’ alle ore 20:45), dovrà infatti restare lontano dai campi per almeno un altro mese, col club meneghino costretto a questo punto a dover fare a meno da punto e accapo del colombiano.

Cuadrado out per un altro mese: l’ex Juve dovrà svolgere una seconda preparazione atletica

Il laterale di destra di attuale proprietà dell’Inter, tornato ad allenarsi sul manto erboso di Appiano nelle scorse settimane (seppur a parte), dovrà osservare un periodo di riposo che perdurerà almeno un altro mese di tempo.

Nonostante l’intervento chirurgico al quale il classe ’88 si è sottoposto nel dicembre scorso sia perfettamente riuscito, e l’ex Juve sia regolarmente tornato a svolgere attività fisica in modo parziale, il lungo periodo di stop a cui Cuadrado ha dovuto far fronte in tutti questi ultimi mesi imporrà al calciatore di restare lontano dai campi di Serie A per almeno altre quattro settimane di tempo. Sostanzialmente, l’attuale numero 7 dell’Inter dovrà svolgere una seconda preparazione atletica che, verosimilmente, non consentirà al colombiano di tornare a figurare nell’elenco dei convocati di Simone Inzaghi prima della gara interna contro il Torino, in programma nell’ultimo weekend di aprile.