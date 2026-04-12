PAGELLE COMO-INTER 3-4: Thuram è tornato, Dumfries versione Barcellona. Questo Dimarco non può essere titolare

Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A

È tornata la pazza Inter. Sotto di due reti contro un Como dominante per tutto il primo tempo, la squadra di Chivu reagisce con personalità nella ripresa, completando una rimonta straordinaria che le permette di prendersi tre punti fondamentali.

Non basta alla squadra di Fabregas il gol di Da Cunha nel finale, arrivato grazie a un rigore inventato: Bonny non fa fallo. Decisive le doppiette di Thuram (il gol dell’1-2 allo scadere del primo tempo pesa sulla gara come quello di Calhanoglu alla Roma) e Dumfries, l’Inter vola così a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Lo Scudetto adesso è davvero lì, a un passo.

PAGELLE COMO-INTER

TOP

Thuram – È tornato nella sua migliore versione, certo non quella straripante del 2024, proprio nel momento decisivo della stagione. Con un Thuram così, Lautaro può recuperare con calma.

Dumfries – Letteralmente devastante e dominante nel gioco aereo. È sembrato il Dumfries di Barcellona. Uno così è davvero difficile da trovare, se sta bene in Serie A fa la differenza come si è visto stasera.

Barella – Cuore, anima e carattere: questo è il Barella che tutti ammiriamo. Un capitano senza e con la fascia al braccio.

FLOP

Dimarco – Ha le ruote sgonfie già da qualche settimana. In queste condizioni meglio utilizzarlo negli ultimi venti minuti.

Bastoni – Non è al meglio solo sul piano fisico, per l’ormai famosa botta alla tibia nel derby, o c’è di mezzo ancora una questione psicologica? Nico Paz lo fa ammattire.

Sucic – Entra male, anzi malissimo beccandosi le urla dei compagni.

TABELLINO COMO-INTER 3-4

Marcatori: 35′ Alex Valle, 45′ Nico Paz, 45’+1′ e 48′ Thuram, 59′ e 72′ Dumfries, 88′ rig.Da Cunha

COMO (4-2-3-1): Butez 5,5; Van der Brempt 5 (77′ Smalcic 5), Diego Carlos 7 (46′ Ramon 5,5), Kempf 5, Valle 6,5 (80′ Moreno s.v.); Sergi Roberto 6 (46′ Da Cunha 6,5), Perrone 6; Diao 5,5 (80′ Morata s.v.), Nico Paz 7, Baturina 7; Douvikas 6. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 7, Acerbi 6,5, Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 7); Dumfries 8, Barella 7,5 (77′ Mkhitaryan), Calhanoglu 6,5, Zielinski 5,5 (55′ Sucic 5), Dimarco 4 (55′ Luis Henrique 5,5); Pio Esposito 5,5 (55′ Bonny 6), Thuram 8. All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Alex Valle, Zielinski, Diao, Calhanoglu, Sucic, Acerbi, Carlos Augusto, Bonny, Ramon, Akanjio