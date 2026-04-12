Chivu sfotte Conte e Allegri: “Siamo felici di avvicinarci all’obiettivo Champions”

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Il tecnico dell’Inter esalta i suoi dopo il pesante successo in casa del Como: “Grande maturità”

Chivu gonfia il petto e lancia una bella frecciata a Conte, e forse anche ad Allegri dopo la pesante vittoria in casa del Como che equivale a tre quarti di Scudetto: “Se il campionato è chiuso? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions League. Quindi anche noi siamo felici di avvicinarci all’obiettivo Champions. Ci siamo allora? Non c’è ancora la matematica…”.

Chivu a Dazn dopo Como-Inter
Le parole di Chivu dopo Como-Inter: frecciata a Conte e Allegri – Interlive.it

Chivu poi torna serio esaltando i suoi ragazzi: “Quella di stasera è una vittoria di grande maturità. Nelle partite bisogna capire i momenti, potevamo allungare sulla seconda e dovevamo capirlo. Abbiamo dimostrato che vogliamo essere ambiziosi fino alla fine”.

Sulla partita: “Non era semplice, perché giocavamo contro un Como che lotta per qualcosa di importante. Facevamo fatica a trovare una via d’uscita ed eravamo molli in fase difensiva. Il gol di Thuram è stato importante”.

Stasera il punto di forza dell’Inter sono state, come spesso accade, le palle inattive: “Sono frutto del lavoro di tutti – ha sottolineato l’allenatore romeno – Stamattina ci siamo allenati solo sulle palle inattive, che rappresentano grandi occasioni da sfruttare. Abbiamo grandi battitori e grandi saltatori, sarebbe un peccato non lavorare su questi dettagli”.