Chivu sfotte Conte e Allegri: “Siamo felici di avvicinarci all’obiettivo Champions”

Il tecnico dell’Inter esalta i suoi dopo il pesante successo in casa del Como: “Grande maturità”

Chivu gonfia il petto e lancia una bella frecciata a Conte, e forse anche ad Allegri dopo la pesante vittoria in casa del Como che equivale a tre quarti di Scudetto: “Se il campionato è chiuso? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions League. Quindi anche noi siamo felici di avvicinarci all’obiettivo Champions. Ci siamo allora? Non c’è ancora la matematica…”.

Chivu poi torna serio esaltando i suoi ragazzi: “Quella di stasera è una vittoria di grande maturità. Nelle partite bisogna capire i momenti, potevamo allungare sulla seconda e dovevamo capirlo. Abbiamo dimostrato che vogliamo essere ambiziosi fino alla fine”.

Sulla partita: “Non era semplice, perché giocavamo contro un Como che lotta per qualcosa di importante. Facevamo fatica a trovare una via d’uscita ed eravamo molli in fase difensiva. Il gol di Thuram è stato importante”.

Stasera il punto di forza dell’Inter sono state, come spesso accade, le palle inattive: “Sono frutto del lavoro di tutti – ha sottolineato l’allenatore romeno – Stamattina ci siamo allenati solo sulle palle inattive, che rappresentano grandi occasioni da sfruttare. Abbiamo grandi battitori e grandi saltatori, sarebbe un peccato non lavorare su questi dettagli”.