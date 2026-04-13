Calciomercato Inter, doppio colpo dal Napoli: uno è gratis

Marotta e Ausilio guardano in casa partenopea: due giocatori scartati da Conte fanno gola ai nerazzurri

Chiusa la 32esima giornata, il duello scudetto tra Inter e Napoli vivrà ancora sei capitolini prima di decretare un vincitore. A fine maggio, poi, il discorso tra le due società si potrebbe spostare sul mercato. Più volte i partenopei hanno guardato in casa nerazzurra, con Conte che è un estimatore sia di Frattesi che di Carlos Augusto. Ma ci sono anche un paio di giocatori azzurri che fanno gola a Marotta e Ausilio.

La rivelazione arriva dal giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto, che ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha detto: “Manna sta riflettendo sullo svecchiamento della rosa, con alcuni giocatori in scadenza di contratto come Juan Jesus e Spinazzola. L’entourage di quest’ultimo spinge perché su di lui c’è l’interesse di Inter e Juve. Il Napoli lo stima, ma non vuole fare rilanci sul rinnovo”.

Altro intreccio che riguarda anche la Juventus, ma non solo, è quello che riguarda i portieri. “Il Napoli ha deciso di puntare su Milinkovic-Savic tra i pali, questo vuol dire che probabilmente Alex Meret è in uscita. Attenzione a Spalletti, anche se i bianconeri preferirebbero Caprile. In corsa c’è pure l’Inter e occhio alla Roma, dove gioca Svilar che piace molto al Napoli” conclude Cammaroto.