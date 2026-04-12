LIVE Serie A, Como-Inter: Acerbi guida la difesa, davanti Thuram-Esposito. Lautaro in panchina a sostenere i compagni | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Como di Fabregas nella trentaduesima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Como nel posticipo domenicale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tra due formazioni in piena corsa per i rispettivi obiettivi che sarà diretto dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalla larga vittoria contro la Roma dopo la sosta per le Nazionali. Serve dare continuità e centrare altri tre punti per allungare in testa alla classifica rispetto a Milan e Napoli che hanno rispettivamente perso contro l’Udinese e pareggiato contro il Parma, per fare un altro passo verso lo scudetto.

Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, invece, vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro l’Udinese che ha interrotto la striscia di cinque vittorie di fila. Per continuare a cullare il sogno quarto che vale la Champions League diventa fondamentale battere la capolista.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 4-0 grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. In Coppa Italia, invece, su questo stesso campo, è finita con un pareggio a reti bianche. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Sinigaglia tra Como ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia