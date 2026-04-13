Non solo il rigore: Massa disastroso in Como-Inter

Pessima direzione di gara del fischietto di Imperia, peggio di lui fa il Var Aureliano

L’Inter batte in rimonta il Como e fa un passo verso il 21esimo scudetto anche grazie al pareggio tra Parma e Napoli. Una vittoria molto sofferta della squadra di Chivu, non soltanto per la forza dei lariani e il gran primo tempo della formazione di Fabregas. Ma anche per il pessimo arbitraggio di Davide Massa, fischietto internazionale che ha rischiato di rovinare la sfida del Sinigaglia.

L’episodio più clamoroso è quello che arriva a tre minuti dal novantesimo, quando si inventa un calcio di rigore per il Como per il contatto tra Nico Paz e Bonny, anche ammonito. O meglio, Massa fischia punizione dal limite per un presunto fallo dell’attaccante nerazzurro, ma in realtà è il fantasista argentino a colpirlo e non viceversa. Al Var Aureliano nota che il contatto è in area e lo trasforma in penalty con overrule. In realtà doveva richiamare Massa alla On Field Review per togliere il fallo e il cartellino giallo.

A proposito di ammonizioni, sono ben sette quelle contro l’Inter, di cui almeno due sbagliate. Oltre a quella di Bonny, infatti, errato pure il giallo a Carlos Augusto. Il terzino brasiliano trattiene vistosamente l’avversario, ma dopo che era stato a sua volta trattenuto. Massa si perde il primo fallo. A metà ripresa (sul 2-2, ndr) fermato Thuram lanciato a rete per un fuorigioco che sembra non esserci. Perché non fa finire l’azione prima di fischiare? Massa bocciato.